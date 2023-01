Meta accepte de régler le procès de Cambridge Analytica pour un montant record de 725 millions de dollars

23 décembre 2022 19:50:20 IST

2022 n’a pas été une bonne année pour Meta, dirigé par Mark Zuckerberg, anciennement connu sous le nom de Facebook. Au cours d’une année qui les a vus perdre certains des annonceurs les plus passionnés de la plate-forme, ainsi qu’un échec lamentable de leur projet vedette Metaverse, Horizon Worlds, Meta devra désormais payer un montant record de 725 millions de dollars pour régler le recours collectif lié à la Scandale de collecte de données de Cambridge Analytica.

L’accord, qui a été initialement rapporté par . plus tôt dans la journée, intervient après l’annonce il y a environ quatre mois que Meta avait présenté une proposition de règlement dans le district nord de la Californie, où le procès avait été initialement intenté il y a plus de quatre ans.

Dans les années suivantes, Meta a résisté au procès, qui combinait les griefs d’autres utilisateurs de Facebook, affirmant que les personnes qui rejoignaient librement le réseau social ne devraient avoir aucune attente légitime en matière de vie privée. Le juge chargé de l’affaire en 2019 a qualifié cet argument de « si faux ».

Le scandale en question, qui n’est que l’un des nombreux à avoir secoué le monde de Facebook au fil des ans, implique la société de conseil politique britannique aujourd’hui disparue Cambridge Analytica, qui a utilisé une application d’enquête appelée MyDigitalLife pour collecter des données auprès de dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook. avec l’intention d’utiliser ces données pour influencer le comportement de vote par le biais de publicités ciblées. Suite à la controverse sur la vie privée, plusieurs amendes et règlements ont été conclus.

Meta a accepté de payer à la Federal Trade Commission (FTC) 5 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement, à la Securities and Exchange Commission (SEC) 100 millions de dollars pour avoir trompé les investisseurs et au Bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni un maigre 500 000 € (600 000 €).

Bien que le scandale de Cambridge Analytica ait été à l’origine de ce recours collectif, il a maintenant été élargi pour inclure d’autres tiers susceptibles d’avoir utilisé à mauvais escient les données des utilisateurs de Facebook.

Mark Zuckerberg, le PDG et co-fondateur de Meta, avait déjà témoigné devant le Congrès à propos du scandale, mais ses réponses étaient un peu évasives, et mis à part un témoignage soigneusement contrôlé devant le Parlement européen peu de temps après, l’échelon supérieur de Meta n’a pas n’a dû faire face à aucun interrogatoire plus direct à ce sujet.

Cependant, en raison de cette affaire en cours, Zuckerberg, Sheryl Sandberg, l’actuelle COO, et Javier Olivan, l’ancien COO, devaient tous comparaître à nouveau devant le tribunal. Il est évident que Meta ne voulait pas que cela se produise, et que ce ne sera pas le cas maintenant qu’un accord a été conclu.

Dans le dossier informant le tribunal du règlement proposé, les avocats concluent que l’accord conclu entre les plaignants et Meta était un « résultat extraordinaire », entraînant le « plus grand recouvrement jamais réalisé dans un recours collectif en matière de confidentialité des données et le plus Facebook a jamais payé » pour mettre fin à un recours collectif privé.

Tout en reconnaissant une fois de plus aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement de 725 millions de dollars, Meta a déclaré dans un communiqué fourni à . que l’accord était « dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires ». De plus, le règlement couvre tous les utilisateurs américains de Facebook, qui ne recevront qu’une petite partie du fonds de règlement, s’ils souhaitent postuler.

Le règlement n’a pas encore reçu l’approbation finale, bien que cela soit prévu lors d’une audience ultérieure le 2 mars 2023.

Washington, DC poursuit Zuckerberg personnellement, affirmant qu’il était directement responsable des erreurs qui ont conduit au scandale, donc Meta n’a pas entendu le dernier de Cambridge Analytica.

