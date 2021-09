Met Gala 2021 : Le thème, la date et tout ce qu’il faut savoir

Le Met Gala est l’une des plus grandes soirées du monde de la mode, et nous avons tous les détails sur la façon de regarder le tapis rouge scintillant se dérouler.

Le gala, officiellement connu sous le nom de bénéfice du Metropolitan Museum of Art Costume Institute, est un événement glamour et cravate noire qui lance officiellement l’exposition de mode annuelle du Metropolitan Museum à New York. Chaque année, le thème du gala est lié à l’exposition.

Pour la première fois, l’exposition comportera deux parties, ce qui signifie deux galas du Met en 12 mois.

Quand est le gala du Met ?

Le gala du Met 2021 aura lieu le lundi 13 septembre. En règle générale, le gala a lieu le premier lundi de mai, mais en raison de la pandémie de coronavirus, certains changements d’horaire ont été apportés. Pour compenser le gala annulé de 2020, il y aura en fait deux événements : le gala le 13 septembre et un autre le premier lundi habituel de mai.

Quel est le thème du Met Gala 2021 ?

Le thème du Met Gala de cette année est « En Amérique : un lexique de la mode », honorant le 75e anniversaire du Costume Institute et célébrant la mode américaine moderne.

Andrew Bolton, le conservateur de l’institut, a déclaré à Vogue en avril que la mode américaine « est en train de vivre une Renaissance » et devrait être honorée.

« L’accent mis sur la créativité consciente a été vraiment consolidé pendant la pandémie et les mouvements de justice sociale », a déclaré Bolton à Vogue. « Et j’ai été vraiment impressionné par les réponses des designers américains au climat social et politique, en particulier autour des questions d’inclusivité corporelle et de fluidité des genres, et je trouve simplement que leur travail est très, très autoréfléchissant. »

Comment puis-je regarder le Met Gala ?

Le gala lui-même est fermé aux caméras, mais le spectacle du tapis rouge sera diffusé en direct par Vogue et couvert à la télévision par E!.

Les étoiles commenceront à arriver à 17h30 HNE. Les téléspectateurs intéressés peuvent regarder l’émission via le site officiel de Vogue Twitter page.

Qui organise le Met Gala ?

Le Met Gala est organisé par un panel de coprésidents et de présidents d’honneur.

La liste des coprésidents comprend un large éventail de stars de la génération Z, dont l’acteur Timothée Chalamet, l’interprète Billie Eilish, la star du tennis Naomi Osaka et la poétesse inaugurale Amanda Gorman.

L’équipe des présidents d’honneur est davantage issue d’un milieu de la mode classique : la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour et le designer Tom Ford rejoindront Adam Mosseri, responsable d’Instagram. Wintour supervise le gala et approuve chaque invité.

Le tapis rouge mettra également en vedette deux visages familiers : Keke Palmer et Ilana Glazer animeront la diffusion en direct de Vogue, interviewant des célébrités et montrant certains des plus grands moments de la mode au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Qui est sur la liste du Met Gala ?

La liste des invités du Met Gala est top secrète, il n’y a donc aucun moyen de savoir qui sera sur le tapis rouge jusqu’à ce qu’ils se présentent, mais attendez-vous à certains des plus grands noms de la mode, du divertissement et plus encore.

Zendaya a confirmé qu’elle n’assisterait pas au gala en raison de conflits d’horaire pour sa série HBO « Euphoria ». Rihanna sera l’hôte de l’after-party du Met Gala, il est donc probable qu’elle apparaisse sur le tapis rouge.

