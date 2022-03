Mesurez la qualité de votre air avec les capteurs Quaelis de la marque Orium !

Chaque jour, alors que nous inhalons près de 12 000 litres d’air, une majeure partie de celui-ci est composée de l’air intérieur auquel nous sommes tous les jours exposés. En effet, nous passons aujourd’hui 80 % de notre temps dans des milieux clos. Travail, école, transports, nous sommes régulièrement dans des espaces clos la majorité de nos journées. De ce fait, la question de la qualité de l’air intérieur est importante à prendre en compte après autant de temps exposé à cette dernière. En tant que particulier ou professionnel, qu’il s’agisse de votre domicile ou de locaux, l’amélioration de la qualité de l’air de nos espaces intérieurs est aujourd’hui essentielle. Afin de vous permettre de mieux comprendre cette idée, nous vous délivrons dès à présent toutes les informations nécessaires sur ce sujet.

Pourquoi mesurer la qualité de l’air ?

Contrairement à ce que peuvent penser une majorité de la population, la pollution intérieure s’avère bien souvent supérieure à celle extérieure. En effet, avec l’accumulation de poussières, particules fines, CO2 et bactéries dans un seul et même espace, on concentre une grande quantité de pollution intérieure. Mesurer la qualité de l’air consiste à mesurer la concentration des polluants présents dans l’air. Ce diagnostic concernant la qualité de l’air intérieur consiste ainsi à mesurer le taux de pollution dans un milieu fermé et permet donc d’améliorer cette situation via les moyens appropriés.

Cette mesure cible les types de polluants présents dans les environnements fermés, leurs sources et leur impact sur votre santé. En ce qui concerne les établissements recevant du public, sachez que la loi Grenelle 2 vous oblige à contrôler la qualité de l’air intérieur. Cela prend bien évidemment en compte les établissements d’accueil pour personnes à risque, pour les enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles.

Garantir un environnement sain chez soi comme au travail

Prendre le temps de garantir une qualité de l’air intérieur meilleure, c’est profiter quotidiennement d’un environnement plus sain. Que ce soit au sein de votre propre domicile ou dans des locaux dédiés au travail, il est important de bien prendre en considération la pollution de l’air d’un point de vue environnemental, mais aussi pour votre propre bien-être. De plus, la réduction des dépôts de particules sur les appareils et les sols permet de réaliser des économies d’entretien et de maintenance. En effet, surveiller régulièrement le niveau d’exposition aux polluants et particules vous assurera un entretien plus simple de votre domicile et de votre espace de travail.

Si vous restez hésitant face à l’installation de ce type d’appareils, il est important de rappeler que le Code du travail fixe un niveau de concentration maximum pour les produits polluants et les particules afin de limiter les effets sur la santé des salariés. En tant que professionnel, vous êtes donc obligé de mettre en place des solutions pour combattre efficacement ces particules polluantes. En optant pour des mesureurs de qualité de l’air Quaelis, vous serez en conformité avec les différents protocoles sanitaires ainsi que le décret N°2015. Marque de l’enseigne Orium, Quaelis propose aux particuliers comme aux professionnels des mesureurs de qualité de l’air recommandés par le gouvernement pour vos intérieurs, personnels comme professionnels.

Quaelis : des capteurs qui vous permettent de mesurer la qualité de l’air intérieur

Afin de mesurer avec précision la qualité de l’air intérieur, il est recommandé d’installer des appareils conçus pour cette utilisation. Avec de nombreuses enseignes présentes sur le marché, nous vous recommandons aujourd’hui Orium qui possède la marque Quaelis proposant des capteurs de qualité d’air intelligents pour des résultats optimaux. Véritable référence dans ce domaine, la marque a su formuler au fil des années des appareils intelligents et toujours plus performants dans l’objectif de vous fournir un service de qualité. De plus, il existe aujourd’hui des capteurs connectés capables de communiquer en temps réel le taux de CO₂ et CO, COV, présent dans l’espace où se situe ce dernier. Vous pourrez ainsi agir en conséquence, et ce, même si vous n’êtes pas sur place. Pour une qualité d’air intérieur saine, il est donc primordial de ventiler les pièces de votre domicile ou de vos locaux d’entreprise avec une installation appropriée pour prendre soin de votre santé et celle de ceux qui vous entourent.