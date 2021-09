Mesures correctives First Look Teams Bruce Willis et Michael Rooker dans Tubi Original Movie Event

De temps en temps, un appariement cinématographique inattendu se produit et vous laisse vous demander où ils ont été toute votre vie. Eh bien, aujourd’hui, c’est le moment, avec l’icône de l’action Bruce Willis et gardiens de la Galaxie la star Michael Rooker s’apprête à faire équipe pour une adaptation de la série de bandes dessinées Mesures correctives, qui sortira sur Tubi en 2022.

Réalisé, écrit et produit par Sean Patrick O’Reilly, le communiqué de presse officiel du projet lit; « Les mesures correctives ont lieu à San Tiburon, une prison Ubermax cachée dans le Grand Nord-Ouest, habitée par des monstres, des cyborgs et des super-vilains, tous équipés d’inhibiteurs de puissance 24 heures sur 24 et de colliers antichocs. Le plus célèbre d’entre eux est Julius ‘The Lobe’ Loeb (Bruce Willis), un super génie assis sur une fortune introuvable.

Directeur Devlin (Michael Rooker) est sans doute aussi corrompu que ses accusations, avec son seul intérêt dans les richesses du Lobe, et essaie de casser le Lobe depuis des années sans succès. La paix fragile de la prison est plongée dans le chaos avec l’arrivée de Payback (Dan Payne, Watchmen), un justicier meurtrier aux intentions rouges sur toute la communauté carcérale, et Diego Diaz (Brennan Mejia, Power Rangers), un chauffeur sur un trompé -up phrase. Alors que les tensions entre les détenus et le personnel s’intensifient, l’anarchie engloutit la prison et l’ordre est bouleversé. »

« Mesures correctives est l’histoire du voyage d’un homme dans l’obscurité, alors que les actions que les gardiens et le personnel sont obligés de prendre à la prison ne les rendent lentement pas meilleurs que les hommes et les femmes de la prison », poursuit la description. « Le film met également en vedette Tom Cavanagh (The Flash), Kat Ruston (The 100), Kevin Zegers (Rebel) et Hayley Sales (Deadpool 2). »

« Nous sommes ravis d’exploiter le talent créatif de Sean Patrick O’Reilly, Bruce Willis, Michael Rooker et Todd Masters pour donner vie à cette célèbre série de bandes dessinées », a déclaré Adam Lewinson, directeur du contenu chez Tubi, dans un communiqué. déclaration. « Corrective Measures est un film d’action de science-fiction puissamment authentique et captivant qui témoigne de notre engagement indéfectible à fournir au public de Tubi un large éventail de contenus originaux convaincants. »

« Mesures correctives est un projet que je voulais voir prendre vie à partir des pages de la série de romans graphiques d’Arcana depuis longtemps », a ajouté O’Reilly. « Superviser ce projet du scénario à l’écran a été un voyage incroyable, et faire mes débuts en tant que réalisateur d’action réelle à ce niveau avec autant d’acteurs et d’équipes talentueux est vraiment un rêve devenu réalité. Réaliser, écrire et produire des mesures correctives étaient tels une expérience incroyable et je ne peux pas penser à un meilleur partenaire que FOX et Tubi pour le lancement d’Arcana dans les productions en direct. »

Publié par Arcana Comics et écrit par Grant Chastain et illustré par Fran Moyano, la mise en place de Mesures correctives semble le véhicule parfait pour débuter la collaboration Willis/Rooker, et s’il est vrai que Bruce Willis l’appelle depuis, eh bien, des années, cela pourrait être le projet pour nous rappeler pourquoi il est une telle icône.

Mesures correctives devrait frapper Tubi en 2022, et, avec le jumelage de Bruce Willis et Michael Rooker, pourrait bien être l’événement cinématographique du siècle. Bien que peut-être pas. Cette merveilleuse nouvelle nous parvient avec l’aimable autorisation du Hollywood Reporter.

