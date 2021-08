Messi se repose et Antonella Roccuzzo profite de Paris

Après les larmes à Barcelone et l’accueil tonitruant à Paris, Lionel Messi et sa famille sont déjà installés dans leur nouvelle maison. Bien qu’ils n’aient toujours pas de domicile fixe et résident dans un hôtel, la ville les a déjà accueillis à bras ouverts. C’est pour ça que Antonella Roccuzzo Il a décidé de se promener dans les rues de la capitale française avec ses trois enfants.

Thiago, Mateo et Ciro, les trois porteurs du patronyme Messi Ils n’ont à aucun moment lâché la main de Roccuzzo et en ont même profité pour acheter des jouets. Cependant, dans cette promenade à travers « la ville lumière » qui a su attirer l’attention de tous était Antonella elle-même. Est-ce que la it girl Rosario a donné une grande leçon de style.

Au-delà d’être la femme d’une star du foot comme Lionel MessiAntonella a son propre groupe de fans. Et, c’est justement le compte Instagram @anto.queen qui a partagé les photographies de l’influenceuse donnant une leçon de style à Paris. Avec un look décontracté, mais non moins sophistiqué, Argentina a choisi tous les vêtements de création française.

De sa chemise à son sac, Antonella commence déjà à nouer des liens avec les marques qui vont désormais se mettre en quatre car elle est leur modèle. De couleur rose et à manches courtes, sa chemise porte la signature Balmain, un nom estampé sur la poitrine. Ensuite, son sac à bandoulière est de la célèbre marque Louis Vuitton avec son imprimé, sa bandoulière et ses accessoires caractéristiques.

À son tour, Roccuzzo a combiné ces pièces françaises avec un pantalon blanc et des baskets de couleur naturelle. Et, à noter que, selon la page officielle de Balmain, le vêtement qu’elle portait a une valeur de 422 euros, ce qui correspond à environ 495 dollars alors que son sac est aux alentours de 1600 euros, soit 1876 dollars.