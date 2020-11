Salaire Footballeur: Messi gagne deux fois plus que Cristiano et Simeone, soit deux millions de plus que Zidane

L’Argentin Lionel Messi, du FC Barcelone, est une fois de plus le footballeur le mieux payé au monde, devant le Portugais Cristiano Ronaldo, de la Juventus, selon le classement des salaires publié vendredi par L’Equipe. Selon le journal français, Messi a un salaire brut de 8,3 millions d’euros par mois, comparé aux 4,5 millions que Ronaldo reçoit du club de Turin, où il est arrivé il y a deux saisons. Derrière lui se trouvent deux joueurs du Barça, le Français Antoine Griezmann et l’Uruguayen Luis Suarez, avec un peu moins de 3 millions d’euros chacun. Deux joueurs du Real Madrid, le Gallois Gareth Bale et le Belge Eden Hazard, suivent avec 2,5 millions d’euros bruts par mois.

Messi : 8,3 millions de dollars bruts par mois Cristiano Ronaldo : 4,5 millions de dollars bruts par mois Neymar : 3 millions bruts par mois Griezmann : un peu moins de 3 millions de dollars bruts par mois Luis Suarez : un peu moins de 3 millions de dollars bruts par mois Bale : 2,5 millions brut par mois Risque : 2,5 millions brut par mois Mbappé : 1,9 million brut par mois

Ce mardi, la liste Forbes des 100 athlètes les mieux payés au monde a été publiée et la star argentine mène le classement avec un grand avantage. Entre juin 2018 et juin 2019, il aura gagné 112 millions d’euros.

Messi, qui comme tous les joueurs du Barça recevra le deuxième paiement de son record à partir du 30 juin, coïncidant avec la clôture de l’exercice, a un salaire de 81 millions, selon la publication américaine. Ce chiffre serait le résultat du salaire fixe et des prix du concours ou des incitations variables pour la réalisation des objectifs. En outre, 31 millions d’euros supplémentaires seront consacrés au parrainage, Adidas étant la principale source de revenus dans ce domaine.

Cristiano et Neymar, les suivants

Cristiano Ronaldo et Neymar Jr. sont loin derrière lui. Au cours des douze derniers mois, les Portugais auront reçu 96 millions d’euros : 39 « kilos » en publicité et le reste en salaires et prix (57). En revanche, le Brésilien, qui a reçu un total de 92, ne reçoit que 26,5 des parrainages pour les 65,5 de salaire et de prix.

Les dix premières places sont occupées par Canelo Álvarez (boxeur), Roger Federer (joueur de tennis), Russell Wilson et Aaron Rodgers (joueurs de la NFL), et les basketteurs LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

Autres footballers

Pour voir un autre joueur que Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, il faut descendre à la 44ème place, occupée par Paul Pogba, qui a récolté cette année un total de 29 millions d’euros. Tout près de lui, à la 46e place, on trouve l’exazulgrana Andrés Iniesta (28 ‘kilos’) grâce à son contrat multimillionnaire avec Vissel Kobe.

Alexis Sánchez, 53e avec plus de 27 millions d’euros, et Mbappé, 55e avec 27 millions, sont les suivants. Ils sont suivis par Mesut Özil, 57e grâce aux 26 « kilos » et demi qu’il a reçus, Oscar, le footballeur le mieux payé de la ligue chinoise qui a reçu cette année 25 millions et demi au total, et Griezmann (24,5).

Le Français Gareth Bale, qui, malgré sa mauvaise saison au Real Madrid, a empoché 24 « kilos », marche sur les traces du Français. La liste est close par le footballeur de Liverpool Mohamed Salah, nouveau vainqueur de la Ligue des champions, avec 22 millions d’euros.

Trois Espagnols

En plus de ce dernier, Andrés Iniesta, il y a deux autres athlètes espagnols sur la liste Forbes. Rafael Nadal occupe la 37e place grâce aux 23 millions d’euros qu’il reçoit en publicité, puisqu’en termes de prix, il n’en reçoit que huit. Marc Gasol, en 98e position à égalité avec Salah, ferme pratiquement la liste.

De Gea, un leader de la Premier League

Dans la liste, le gardien de but espagnol de Manchester United, David de Gea, est le joueur le mieux payé d’Angleterre, avec 1,76 million par mois, devant l’Allemand Arsenal Mesut Ozil et le Belge Manchester City Kevin de Bruyne, tous deux avec 1,64 million.

En Allemagne, le Polonais Robert Lewandowski du Bayern Munich et son partenaire brésilien Coutinho, prêtés par Barcelone, empochent les plus hauts salaires, 1,66 million par mois chacun.

Les Argentins de la Juve Gonzalo Higuaín et Paolo Dybala, avec 1,09 et 1,06 million d’euros par mois, suivent Ronaldo en tant que joueurs les mieux payés en Italie.

Simeone, l’entraîneur numéro un Parmi les entraîneurs

L’Argentin Diego Simeone de l’Atlético de Madrid répète également qu’il est le mieux payé, avec 3,6 millions d’euros bruts par mois, devant Pep Guardiola de Manchester City, avec 1,94 million. Ils sont suivis par deux entraîneurs de la Premier League, le Portugais Jose Mourinho de Tottenham et l’Allemand Jurgen Klopp de Liverpool, tous deux avec 1,46 million d’abonnés.

Les entraîneurs les mieux payés au monde

Simeone : 3,6 millions brut par mois Guardiola : 1,94 million brut par mois Mourinho : 1,46 million brut par mois Klopp : 1,46 million brut par mois Zidane : 1,4 million brut par mois Antonio Conte : 1,38 million d’euros

Zinedine Zidane, du Real Madrid, avec 1,4 million d’euros, est juste devant Antonio Conte, de l’Inter Milan, avec 1,38 million d’euros, tandis que Quique Setién, nouveau venu à Barcelone, gagne 500 000 euros bruts par mois, selon L’Équipe.

Le monde du football n’a jamais brassé autant d’argent

Le monde du football est entré dans une spirale d’argent et de pompe jamais vue auparavant. Si, il y a quelques mois, pendant l’été, les chiffres du transfert de Neymar au PSG ont bouleversé le marché (222 millions versés par le club parisien au FC Barcelone), aujourd’hui, les chiffres stratosphériques du nouveau super contrat de Lionel Messi font à nouveau trembler le tableau.

Malgré les flots d’encre qui ont été écrits sur son prétendu mécontentement à l’égard du club blaugrana et de la situation en Catalogne, Messi a officiellement renoué avec le Barça il y a tout juste dix jours. Le journal El Mundo révèle aujourd’hui les chiffres cachés du contrat et ils sont, au moins, frappants.

Un titre : Messi fera payer 70 % de plus que Cristiano Ronaldo. L’Argentin est toujours en lutte avec Neymar pour savoir qui gagnera le plus d’argent à la fin de la saison. Le club a convenu avec Messi d’un salaire qui s’élève à 50 millions bruts auquel il faut ajouter une prime à la signature. Un bonus qui, selon El Mundo, s’élève à 100 millions d’euros et sera versé au joueur en cinq versements annuels de 20 millions. Au total, 350 millions de contrats.

Mais les chiffres ne s’arrêtent pas là. Outre les 350 millions d’euros, il y a aussi l’argent collecté grâce à la publicité -intégrale pour le joueur- et le bonus par cible.

En bref, si vous ventilez les chiffres et ne tenez pas compte des revenus de la publicité et des bonus, le joueur gagnera 70 millions bruts par an. Hors taxes, Messi gagnera 35 millions nets contre les 21 millions que la star portugaise, alias El Bicho, gagne avec le Real Madrid.