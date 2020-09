Messenger a limité la transmission de messages pour lutter contre les fausses nouvelles

À l’instar de ce qui a été fait avec WhatsApp ces dernières années, Facebook a maintenant décidé de limiter le nombre de fois où il est possible de transmettre un message également sur Messenger, le service de messagerie instantanée lié au réseau social. A partir de ces jours, en effet, les messages échangés sur la plateforme ne peuvent être transmis qu’à 5 personnes ou groupes à la fois. A partir de ces jours, en effet, les messages échangés sur la plateforme ne peuvent être transmis qu’à 5 personnes ou groupes à la fois.

La nouvelle fonction est active dans divers pays du monde et s’étend progressivement à d’autres pays, jusqu’à une activation mondiale qui, selon l’entreprise, aura lieu le 24 septembre. Le choix est dû à la volonté de mettre un terme à la diffusion de fausses nouvelles sur la plateforme, des éléments qui proviennent souvent d’applications de messagerie et notamment de la possibilité de pouvoir transmettre instantanément un message à des milliers de contacts. Un facteur qui avait déjà conduit WhatsApp à limiter sévèrement la possibilité de transfert et à rapporter clairement tous les messages qui sont transférés.

L’objectif de Facebook est de «ralentir la propagation de la désinformation virale et des contenus préjudiciables susceptibles de causer des dommages dans le monde réel». Un élément fondamental dans ce moment historique particulier, dans lequel les fausses informations peuvent avoir de graves répercussions sur la lutte actuelle contre la pandémie. Pour cette raison, déjà en août, le portail avait lancé un nouveau projet de vérification des faits pour les messages envoyés sur WhatsApp, tandis qu’en avril, la société avait activé un limitation qui ne permettait pas de transmettre des messages viraux à plus d’un contact à la fois. Il est évidemment toujours possible de copier et coller le message ou de le transférer physiquement à chacun de vos contacts, mais le système conçu par les applications de messagerie est certainement un élément dissuasif important pour la propagation des canulars.