Messe de minuit : premier aperçu du nouveau Mike Flanagan

Les deux épisodes de « The Haunting » ont connu une grande popularité parmi les amateurs d’horreur et de romance gothique, tout en étant l’une des productions les plus réussies du catalogue Netflix lors de leurs sorties respectives. Une grande partie de ce crédit est due au talent de conteur de son créateur, le cinéaste Mike Flanagan.

Flanagan a préparé une nouvelle mini-série, qui s’intitule « Messe de minuit », dont un temps considérable s’est écoulé depuis son annonce officielle, mais dont la production a été reportée en raison de l’émergence de la pandémie. Les fans du cinéaste seront ravis d’apprendre que Netflix a enfin sorti un premier aperçu de cette histoire troublante.

Mike Flanagan est le créateur de cette nouvelle mini-série, en plus de réaliser ses sept épisodes. « Midnight Mass » raconte une histoire qui se déroule dans la communauté de l’île Crockett, qui est divisée par l’arrivée de nouveaux et d’anciens visages familiers en ville. L’émergence de miracles inattendus au sein de la communauté entraînera une série de changements qui marqueront à jamais la vie de ses habitants.

Flanagan fait appel aux talents d’acteur de Zach Gilford, Hamish Linklater, Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Robert Longstreet, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Igby Rigney, Henry Thomas, entre autres.

Certains des noms de la distribution de la mini-série sont familiers car ils sont des collaborateurs réguliers du voyage de Mike Flanagan. Siegel est l’épouse de Flanagan et a déjà collaboré avec lui sur « Hush », « Ouija: Origin of Evil », « Geralt’s Game » et « The Haunting of Hill House », dans lequel Henry Thomas joue un rôle de premier plan tandis que Rahul Kohli a joué dans « La hantise de Bly Manor. » « Midnight Mass » a une date de sortie prévue pour le 24 septembre.