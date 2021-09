« Messe de minuit », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix ?

Avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater, « Messe de minuit« (« Messe de minuit » dans sa langue d’origine) est une série d’horreur surnaturelle Netflix créée et réalisée par Mike Flanagan, qui a déjà travaillé sur » The Curse of Hill House « et » The Curse of Bly Manor. «

Selon le synopsis de la fiction, dans une petite communauté insulaire isolée, les événements étranges s’intensifient avec le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater) dans la région.

L’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements apparemment miraculeux et inexplicables, et la dévotion religieuse des habitants sera alimentée. Cependant, ils devront payer un lourd tribut pour ces miracles.

Les sept épisodes de la première saison de « Messe de minuit», qui ont été tournés du 17 août 2020 à Vancouver, au Canada, jusqu’au 15 décembre de la même année, sont sortis en Netflix uniquement le vendredi 24 septembre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième livraison.

« MIDNIGHT MASS » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, ni le géant du streaming ni l’équipe de production n’ont fait d’annonces sur l’avenir de la fiction d’horreur surnaturelle. Cependant, comme il a été annoncé comme une mini-série, il est peu probable qu’il reçoive un nouveau lot d’épisodes.

De plus, le dernier chapitre de «Messe de minuit« Close presque complètement l’histoire présentée par Mike Flanagan. Bien qu’il y ait eu quelques questions en suspens, elles ne semblent pas suffisantes pour assurer un renouvellement.

Un autre point contre une deuxième saison de cette série est que Flanagan est déjà concentré sur une autre production, « Le club de minuit« Qui est basé sur le roman du même nom de Christopher Pike en 1994 et a commencé à tourner en mars 2021.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer le renouvellement ou l’annulation de la série.

Zach Gilford incarne Riley Flynn dans « Midnight Mass » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « MIDNIGHT MASS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

Oui Netflix renouveler « Messe de minuit« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés fin 2022 ou même 2023.