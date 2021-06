Messages PS Vita effacés et fonctionnalité désactivée

AFUNTA 1 Pièce de Protecteur en Verre Trempé pour Écran et 1 Film en PET pour le Dos, 1 EVA Housse de Transport pour PS Vita PSV Console Accessoires

APPLICATION: Les films sont creés spécialement pour Sony PlayStation Vita 2000, l'écran et le dos ensemble. Et l'étui est convenable pour PS Vita et PS Vita Slim (seulement pour une console sans housse). MATIÈRE EVA: Matière EVA durable et doublure en tissu doux offrent une excellente protection pour la console Vita et ses accessoires. Et la ceinture dans l'étui vous aide à sortir votre console plus facile. ASSEZ DE FENTE: Un diviseur rembourré intérieur offre une protection supplémentaire et un espace de rangement pour les cartes mémoire et les petits accessoires. VERRE TREMPÉ DE DURETE 9H: Fait de la matière de haute dureté, anti choc, anti poussière pour mieux protéger l'écran. HAUTE SENSIBILITÉ: Ces films ne réduiront pas la sensibilité de touche, vous pourriez toujours les opérer de façon flexible et libre.