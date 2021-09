Message du congrès de l’UICN sur la conservation — La protection de la faune est une nécessité, pas un geste noble

in

Lorsque le plus grand congrès mondial de la conservation débutera vendredi dans la ville portuaire française de Marseille, il visera à délivrer un message clé : la protection de la faune ne doit pas être considérée comme un geste noble mais une nécessité absolue – pour les personnes et la planète.

La perte de biodiversité, le changement climatique, la pollution, les maladies qui se propagent dans la nature sont devenues des menaces existentielles qui ne peuvent être « comprises ou traitées isolément », a déclaré l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avant la réunion dans une déclaration de vision approuvée. par ses 1 400 membres.

Pendant neuf jours, les ministères gouvernementaux, les groupes autochtones et les ONG – soutenus par un réseau de 16 000 scientifiques – élaboreront des propositions de conservation qui pourraient aider à définir l’ordre du jour des prochains sommets critiques des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la biodiversité et le changement climatique.

Les congrès précédents ont ouvert la voie à des traités mondiaux sur la biodiversité et le commerce international des espèces menacées.

« C’est le seul endroit où les gouvernements et les organisations de conservation, grandes et petites, sont tous membres », a déclaré Susan Lieberman, une vétéran de la conservation depuis 30 ans et vice-présidente de la Wildlife Conservation Society.

« Lorsque l’UICN dit ‘c’est notre position’, il ne s’agit pas seulement d’un groupe de conservation de plus », a-t-elle ajouté. « C’est une position informée par presque tous les gouvernements et toutes les organisations de conservation dans le monde. »

Extinction de masse

Le Forum économique mondial a mis un chiffre dur sur notre vulnérabilité : 44 000 milliards de dollars de valeur économique générée chaque année – la moitié du PIB mondial – largement tributaire des services rendus par la nature, de l’eau pour l’agriculture au sol sain dans lequel cultiver notre nourriture. .

Les créatures avec lesquelles nous partageons la planète sont également à haut risque — de notre part.

Alors que la population humaine atteint les neuf milliards d’ici le milieu du siècle, de nombreuses créatures sont entassées, mangées, piégées, empoisonnées, braconnées, colportées et chassées de leur existence.

Craig Hilton-Taylor, chef de l’Unité Liste rouge de l’UICN, a déclaré que si la destruction des espèces se poursuit sur sa trajectoire actuelle, « nous serons bientôt confrontés à une crise majeure ».

« Je dirais certainement que nous sommes à l’aube d’une sixième extinction de masse », a-t-il déclaré à l’AFP.

Dans chacune des mortalités massives précédentes au cours des derniers demi-milliards d’années, au moins les trois quarts de toutes les espèces ont été anéanties.

L’UICN a évalué près de 135 000 espèces au cours du dernier demi-siècle pour sa Liste rouge des espèces menacées, l’étalon-or pour mesurer à quel point la vie animale et végétale est proche de disparaître à jamais.

Près de 28 pour cent sont actuellement menacés d’extinction, la perte d’habitat, la surexploitation et le commerce illégal étant à l’origine de cette perte.

Les grands félins, par exemple, ont perdu plus de 90 pour cent de leur aire de répartition et de leur population historiques, avec seulement 20 000 lions, 7 000 guépards, 4 000 tigres et quelques dizaines de léopards de l’Amour à l’état sauvage.

Les espèces envahissantes font également des ravages, en particulier dans les écosystèmes insulaires où des espèces uniques d’oiseaux sont déjà devenues la proie de rongeurs, de serpents et de moustiques porteurs de maladies qui ont fait du stop des explorateurs, des cargos ou des avions de passagers.

Une mise à jour de la Liste rouge le 4 septembre est susceptible de montrer une aggravation de la crise.

Notre droit d’exister

Pour la première fois dans les sept décennies d’histoire de l’UICN, les peuples autochtones partageront leurs connaissances approfondies sur la meilleure façon de guérir le monde naturel en tant que membres votants.

Une proposition appelle à un pacte mondial pour protéger 80% de l’Amazonie d’ici 2025.

« Nous demandons au monde notre droit d’exister en tant que peuples, de vivre dans la dignité sur nos territoires », a déclaré Jose Gregorio Diaz Mirabal, coordinateur principal de la COICA, qui représente les groupes autochtones dans neuf pays du bassin amazonien.

Des recherches récentes ont averti que la déforestation effrénée et le changement climatique poussent l’Amazonie vers un « changement de régime » désastreux qui verrait les forêts tropicales céder la place à des paysages de savane.

Les taux de perte d’arbres chutent fortement dans les forêts où vivent les peuples autochtones, surtout s’ils détiennent un certain titre – légal ou coutumier – sur la terre.

« Les peuples autochtones gèrent et protègent depuis longtemps les forêts du monde, un rempart crucial contre le changement climatique », a déclaré Victoria Tauli-Corpuz, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Un océan de pollution plastique

D’autres motions offrent une bouée de sauvetage aux océans en difficulté, dont une appelant à la fin de la pollution plastique d’ici 2030.

Les débris de plastique causent la mort de plus d’un million d’oiseaux marins chaque année, ainsi que de plus de 100 000 mammifères marins, des loutres aux baleines.

Le trafic d’espèces sauvages, une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui a prospéré à l’ère d’Internet, sera également à l’honneur.

Le congrès de cette année a été retardé par rapport à 2020 et sera toujours entravé par la pandémie, avec un format hybride de participation en personne et en ligne.

Et puis il y a la question de l’argent, et le fait que si peu d’argent ait été consacré à la nature.

Les dépenses mondiales actuelles d’environ 80 milliards de dollars par an doivent être multipliées par 10, a déclaré Sébastien Moncorps, directeur du comité français de l’UICN.

« C’est environ un pour cent du PIB mondial, mais quand on se rend compte que la moitié de toute l’activité économique dépend de la nature en bonne santé, c’est un bon retour sur investissement. »

