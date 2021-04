Message aux haters de MIUI: la couche de personnalisation de Xiaomi a été récompensée pour sa conception

Le logiciel mobile Xiaomi a reçu pas moins de cinq prix de design.

Xiaomi a une fois de plus balayé: un total de cinq sont les prix de design que MIUI a obtenu lors du gala iF DESIGN AWARDS 2021. Le logiciel des appareils de la société a été reconnu par le jury participant à la finale de ces iF Design Awards, organisée pour la première fois numériquement.

Il existe plusieurs aspects de MIUI qui ont été reconnus par ce jury. À partir de interface de votre système pour les téléviseurs, au système de vibration inclus dans les derniers téléphones de la société, tels que le Xiaomi Mi 11.

Les 5 prix reçus par MIUI aux iF DESIGN AWARDS 2021

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi reçoit récompenses de ce type lors du gala iF DESIGN AWARDS. L’année dernière, nous avons déjà passé en revue les produits Xiaomi choisis par le jury comme les mieux conçus, et avant nous avions déjà passé en revue les 23 produits Xiaomi qui ont remporté l’un de ces prix.

Dans le cas du gala 2021, les choses ont un peu changé. Et c’est que ce ne sont pas les propres appareils de Xiaomi qui ont remporté les prix, mais nous parlons d’un service inclus dans des appareils tels que MIUI. Ainsi, la société de Pékin a pu obtenir cinq prix différents pour différents aspects de MIUI:

Mode bureautique Xiaomi TV

Maison intelligente Xiaomi TV

Système audio Xiaomi Nature

Système haptique MIUI

Système d’animation Xiaomi TV Ripple

Vous pouvez voir comment trois des prix sont destinés à différentes sections de la version MIUI pour les téléviseurs intelligents, à commencer par l’interface «mode bureau», destinée à être utilisée dans les environnements de travail et professionnels. D’autre part, le système de téléviseurs «Smart Home» fait référence au interface de visualisation et de contrôle des appareils de l’écosystème Mi Home. Finalement, le Système d’animations MIUI pour téléviseurs fait référence à l’utilisation d’éléments animés et au format de superposition de l’interface des appareils Xiaomi TV.

Se concentrer sur le Version MIUI pour mobile, les deux prix décernés à la firme de Pékin font référence à deux nouveautés importantes introduites dans les dernières versions du système d’exploitation de la marque, comme le système de son naturel et système haptique.

Ils soulignent, avant tout, la manière dont Xiaomi a réalisé faire des personnes ayant une sorte de déficience visuelle être capable de « Ressentir«A travers les vibrations, et comment l’entreprise a été inspirée par éléments de la nature lors du développement du système audio de vos appareils.

Il convient de mentionner que certaines des fonctionnalités primées, ils ne sont disponibles que dans la version MIUI incluse dans les appareils Xiaomi vendus en Chine. Dans le reste des pays, les téléviseurs et les smartphones de l’entreprise arrivent avec versions MIUI plus limitées, et manquant de certaines des fonctionnalités les plus cool.

Rubriques connexes: MIUI, téléphones, téléphones chinois, Xiaomi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂