“Mes mains étaient engourdies”: Lena Dunham lui raconte “Covid Story”

Depuis trois semaines, l’actrice Lena Dunham souffre d’une grave maladie Covid-19. Elle souffre de fièvre, de maux de tête et de difficultés respiratoires. Parce que beaucoup de gens ne prennent toujours pas la menace au sérieux, elle parle ouvertement de sa souffrance – mais aussi de sa chance.

L’actrice américaine Lena Dunham a largement décrit sa grave maladie de Covid 19 sur Instagram sous le titre “My Covid Story”. À la mi-mars, il a été testé positif, a écrit le joueur de 34 ans. Elle présentait de forts symptômes depuis trois semaines – notamment une forte fièvre, une toux dure, des maux de tête sévères, des difficultés respiratoires et une «fatigue écrasante».

Son corps s’est soudainement rebellé. “Les nerfs de mes pieds brûlaient et les muscles ne fonctionnaient plus. Mes mains étaient engourdies. Je ne pouvais pas supporter de bruits forts”, a poursuivi Dunham – “comme une rave qui a mal tourné.” Il n’a été testé qu’après un mois, mais de nombreuses plaintes ont continué.

Elle se considère chanceuse d’avoir été bien soignée par les médecins, la famille et les amis. De nombreuses personnes aux États-Unis n’ont pas de soins médicaux. Elle veut parler ouvertement de sa maladie, car beaucoup de gens sont encore insouciants, ne gardent pas leurs distances ou ne portent pas de masque. Il n’y avait pas d’autre choix que d’être sensé et compatissant, a averti Dunham.

De nombreux adeptes étaient d’accord avec l’actrice sur Instagram, y compris des collègues tels que Demi Moore et Diane Kruger. Dunham est surtout connu comme le créateur et le protagoniste de la série à succès “Girls” sur quatre jeunes femmes et leurs problèmes quotidiens à New York.