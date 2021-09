Meryl Streep pourrait rejoindre Marvel : savoir quel serait son personnage

Meryl Streep est l’une des grandes actrices du genre dramatique et merveille C’est la plus grande étude en termes de genre d’action. Mais, maintenant, la question est que se passerait-il si deux icônes du cinéma se réunissaient pour faire une production commune ? Eh bien, c’est ce que Kevin Feige a proposé et, par conséquent, il serait déjà en pourparlers avec l’actrice.

Ça ne fait aucun doute que Meryl Streep Il a une carrière difficile à réaliser, mais il a encore beaucoup à essayer et, bien sûr, innover. C’est pourquoi maintenant, la proposition que vous auriez reçue de merveille ce serait l’excuse parfaite pour mettre le drame de côté et donner un coup de feu à l’action, à l’adrénaline et, bien sûr, aux super-héros pour la première fois.

Selon le portail Robot monstre géant, Streep serait en pourparlers avec le studio pour jouer un personnage complètement différent et nouveau. Il n’est pas surprenant qu’à partir du MCU, ils s’éloignent de la réalité des bandes dessinées pour créer de nouveaux rôles et, par conséquent, il ne serait pas surprenant que le studio ait fait une offre de ce type.

Apparemment, le personnage a été strictement écrit pour elle. Cependant, pour le moment, ni Marvel ni Meryl n’ont confirmé ou nié la nouvelle. Mais, si cela se réalisait, ce serait quelque chose de totalement épique et bénéfique à la fois pour l’un et pour l’autre. Deux pouvoirs dans leurs genres réunis pour une même œuvre est facile à imaginer, mais vaut rarement le détour.

Et, il ne fait aucun doute que l’une des rares actrices qui saisirait instantanément les règles de merveille est, précisément, Meryl Streep. Historiquement, l’interprète a été caractérisée comme l’une des plus histrioniques et polyvalentes d’Hollywood et, l’exemple clair en sont ses 21 nominations aux Oscars ou ses 33 aux Golden Globes.

