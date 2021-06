Meryl Streep a eu du mal à tourner un film

S’il y a une femme qui a réussi à se faire un nom et un respect à Hollywood, c’est Meryl Streep. Connue pour être l’une des plus histrioniques et polyvalentes de l’industrie, elle a plus de vingt nominations aux Oscars et trois statuettes remportées. Et, au cours des 50 années où elle a été active dans sa carrière, elle n’a cessé de récolter de grands succès, devenant l’une des actrices les plus admirées au monde.

Cependant, même si Meryl Streep Elle a toujours été une femme manifestement perfectionniste, mais d’une sympathie inégalée, tout n’a pas été rose au cours de sa carrière. C’est que, récemment, la même actrice a avoué que, pour elle, il y a un film qui a été une véritable torture d’avoir à jouer une femme avec laquelle elle ne se sentait en aucune façon identifiée.

Meryl Streep est l’une des femmes les plus aimées d’Hollywood. Photo : (Getty)



Il s’agit de son rôle de Miranda Presley qu’elle a réalisé en 2006 lors du film Le diable s’habille en Prada. Dans ce film, son personnage était la rédactrice en chef du prestigieux magazine de mode Runway et, bien que sa performance ait été mémorable, elle n’a pas été caractérisée comme l’un des projets qu’elle aimait le plus, mais a admis que c’était une expérience « horrible”.

Meryl Streep dans son rôle de Miranda. Photo : (IMDB)



D’après ce qu’elle a dit dans une interview avec Entertaiment Weekly lors d’une réunion virtuelle avec ses collègues membres de la distribution, qui célébraient les 15 ans de la sortie du long métrage, le tournage pour elle était une torture. « C’était horrible, je me sentais misérable dans ma caravane. Je pouvais entendre tout le monde rire, j’étais tellement déprimé. Mais bon, je me suis dit : « c’est le prix à payer pour être le patron » et c’était la dernière fois que j’ai essayé quelque chose avec la méthode» Étaient ses mots exacts.

Est-ce que, par ses mots, Meryl a dû suivre la technique de Konstantín Stainslavski, où l’acteur doit rester dans son personnage pendant le tournage du film pour pouvoir mieux le faire avancer. Et, c’est une des raisons pour lesquelles l’interprète a été marquée par ce personnage qui, comme elle l’a dit, ne veut plus refaire quelque chose comme ça.