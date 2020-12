Meryl Streep a dit une fois que Dustin Hoffman avait «  dépassé  » en la giflant de manière inattendue dans une scène

Le film qui a conduit à la première victoire aux Oscars de Meryl Streep était Kramer contre Kramer. Mais il ne semble pas que le tournage du film soit un bon environnement de travail pour elle. Elle a une fois expliqué comment Dustin Hoffman avait dépassé une scène et il a parlé de lui prendre des choses.

Meryl Streep et Dustin Hoffman ont joué dans ‘Kramer contre’ Kramer ‘

Le film de 1979 montrait Joana (Streep) quittant son mari, Ted (Hoffman). Ils ont également partagé un fils nommé Billy (Justin Henry). Elle a décidé de laisser son fils derrière elle au début du film en pensant qu’il serait mieux sans elle. L’histoire a suivi leur vie alors qu’ils traversaient un divorce et une bataille pour la garde.

Le film a remporté cinq Oscars. Hoffman et Streep ont gagné pour leurs rôles, Robert Benton a gagné pour la réalisation et l’écriture, et le film a remporté le prix du meilleur film.

Les personnages ont eu plusieurs disputes passionnées tout au long du film. Parfois, Hoffman improvisait en eux et une fois, il gifla Streep de manière inattendue. Elle a parlé plus tard de cette interaction.

Streep a dit que Hoffman la gifler était un dépassement

Dustin Hoffman, Meryl Streep avec leurs Oscars, apparaissant à la 52e cérémonie des Oscars | ABC via Getty Images

La lauréate d’un Oscar a réfléchi sur son temps à travailler avec Hoffman avec le New York Times. Elle a parlé de Hoffman la giflant dans cette scène.

«C’est délicat parce que lorsque vous êtes acteur, vous êtes dans une scène, vous devez vous sentir libre», dit-elle. «Je suis sûr que j’ai blessé des gens par inadvertance dans des scènes physiques. Mais il y a un certain pardon là-dedans.

Elle a poursuivi: «Mais c’était mon premier film, et c’était ma première prise dans mon premier film, et il m’a juste giflé. Et vous le voyez dans le film. C’était un dépassement.

Ce n’est pas la seule fois que Hoffman surprend Streep dans une scène. Il y en a un autre où Joana et Ted se disputent dans un restaurant. Ted finit par se lever et brise un verre de vin avant de prendre d’assaut. Hoffman aurait fait cela sans avertir Streep.

Hoffman a admis que le film avait frappé près de chez lui pour lui

Les actions de Hoffman n’étaient pas entièrement liées au travail. Il était en train de divorcer avec Anne Byrne pendant le tournage, alors le film l’a frappé près de chez lui.

«J’étais en train de divorcer, j’avais fait la fête avec de la drogue et cela m’épuisait à tous points de vue», a-t-il déclaré à la British Academy of Film & Television Arts, selon le Huffington Post.

Hoffman a également parlé de ses interactions avec Streep à l’époque. «Je suis sûr que j’ai agi sur elle tout au long du film», dit-il. « Des choses que je ressentais envers la femme que je divorçais dans la vraie vie. »

Il ne semble pas que Streep ait aimé travailler avec Hoffman à cause de cela. Les acteurs ont ensuite travaillé sur le même projet avec le film de 2004, Une série d’événements malheureux. Mais on ne sait pas s’ils se sont réellement croisés en faisant cela.