merveille premières "Dr Strange dans le multivers de la folie" marquant un retour sans précédent pour Sam Raimi

PAS DE SPOILERS

Dr Strange dans le multivers de la folie est sur le point de sortir dans toutes les salles du monde et nous l’avons déjà vu. Il connaît le bien, mais aussi le mal du nouveau film Marvel.

©MerveilleAffiche officielle du Dr Strange 2

Après que Spider-Man : Pas de retour à la maison, merveille Il a placé sa propre barre très haut. Mais maintenant, avec l’arrivée deDr Strange dans le multivers de la folie a de nouveau été dépassé. Le film, qui est intitulé comme le deuxième officiel avec Benedict Cumberbatch en tant que protagoniste, et fait partie de la quatrième phase de l’étude arrive cette semaine dans les salles. Ce sera le 5 mai prochain que le film sera disponible sur grand écran, ouvrant ainsi le célèbre multivers aux téléspectateurs.

Parce que c’est ce qui se passe après avoir vu Dr Strange dans le multivers de la folie. C’est un film qui est tellement bien réalisé et qui arrive à traverser l’écran à tel point que le multivers s’en imprègne quand on sort du cinéma. Les effets spéciaux remis à merveille dans la plus haute estime. Bien que le studio n’ait jamais fait de mauvaises choses en termes de montage, la vérité est qu’avec ce long métrage, il a montré sa capacité maximale pour un film de cette ampleur.

Et c’est l’un des points qui permet aux fans d’entrer dans le multivers de Dr. Strange. Cependant, la réalité est que ce qui ressort le plus de ce film, c’est qu’il peut être considéré comme le retour incomparable de sam raimi. Le directeur, qui s’occupait de la Spiderman de Tobey Maguireretourné au MCU pour accompagner Benedict Cumberbatch Et il a fait grand. En effet, le film a tout ce qui manquait au MCU pour se relever et arrêter de se répéter.

Bien qu’il s’agisse d’un film typique de super-héros, où il y a toujours du bon et du mauvais, dans les 2h30 que dure le show, on est perplexe devant le suspense qui s’y installe. Raimi parvient à combiner l’action nécessaire pour un film de ce genre, mais ajoute un assaisonnement rarement vu dans le MCU : l’adrénaline. C’est-à-dire que ça ne devient pas un film d’horreur à proprement parler, car s’il y a quelque chose qui ne fait pas peur, ça fait peur, mais avec un mélange des genres, Sam apporte le meilleur de lui-même en montrant quelque chose d’unique et de différent de tout ce qui est déjà connu dans la franchise.

Cependant, tout n’est pas rose. Car, autant nous sommes face à un film très marquant du MCU, autant il y a quelques défauts. À certains moments, l’intrigue commence à perdre de sa force, de son rythme et finit par devenir monotone. Mais la réalité est que Benedict Cumberbatch Oui elizabeth olsen Ils ont su contourner ce petit désagrément. La combinaison des deux, chacun dans son rôle respectif a été merveilleuse, puisque nous sommes face à deux des acteurs les plus impressionnants et polyvalents de merveille.

Cependant, à vrai dire, séparément, ils n’auraient pas fonctionné de la même manière. Ses performances étaient impeccables, cela n’est pas contesté. Mais, d’une part, Cumberbatch n’est peut-être pas venu surprendre de la manière à laquelle plus d’un fan pourrait s’attendre. C’est que, si l’intrigue ne l’avait pas aidé, son personnage était un peu plus le même. En revanche, Olsen parvient à conquérir le plus de regards possible en poussant son personnage encore plus loin et, apparemment, en exploitant tout son potentiel.

En tout cas, au-delà de cette erreur, qui n’est pas négligeable, Dr Strange dans le multivers de la folie Il a plus à briller qu’à échouer au box-office. Avec des surprises dans ses camées qui ouvrent la voie aux nouveaux films, pleins d’imagination, d’action, de suspense et un peu d’humour, le film laissera plus d’un fan choqué et se demandera comment merveille Vous pouvez lever complètement la tête si vous continuez sur ce côté fantastique et terrifiant.

