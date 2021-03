Merveille de la nature: certaines limaces de mer se décapitent et repoussent leur corps

09 mars 2021 10:05:47 IST

Les scientifiques ont découvert le cas ultime de la régénération: certaines limaces de mer décapitées peuvent faire repousser des cœurs et de nouveaux corps entiers. Cette «merveille de la nature», rapportée lundi dans une revue de biologie, pourrait éventuellement aider les scientifiques à mieux comprendre et à s’attaquer à la régénération des tissus humains. La chercheuse en biologie Sayaka Mitoh a déclaré qu’elle adorait étudier les limaces de mer japonaises parce qu’elles sont petites, mignonnes et étranges. Ils peuvent même brièvement photosynthétiser comme une plante tirant sa nourriture du soleil.

Un jour dans le laboratoire, elle a vu quelque chose de bizarre: une limace de mer s’était décapitée et la tête continuait de bouger et de vivre. Ensuite, quelques autres ont fait de même, selon une étude Biologie actuelle.

Ainsi, la doctorante et professeur d’écologie aquatique de l’Université des femmes de Nara, Yoichi Yusa, a essayé elle-même, coupant la tête de 16 limaces de mer. Six des créatures ont commencé la régénération, trois réussissant et survivant. L’un des trois a même perdu et a regagné son corps deux fois. Deux espèces différentes de limaces de mer japonaises ont fait cette astuce de régénération.

D’autres créatures peuvent larguer des parties du corps en cas de besoin, comme lorsque certains lézards lâchent la queue pour s’éloigner d’un prédateur, dans un phénomène biologique appelé autotomie.

«Nous pensons que c’est le cas le plus extrême d’autotomie», a déclaré Yusa. «Certains animaux peuvent autotomiser leurs pattes, leurs appendices ou leur queue, mais aucun autre animal ne perd tout son corps.»

Les scientifiques pensaient qu’un animal aussi relativement gros – l’une des espèces de limaces de mer peut atteindre 15 centimètres de long – ne pourrait pas survivre sans un cœur pour pomper le sang et les nutriments vers le cerveau, a déclaré la biologiste marine canadienne Susan Anthony, qui ne l’était pas. partie de l’étude.

Mais la même chose qui rend cette espèce spectaculaire est probablement ce qui l’aide à réussir le tour, ont déclaré Anthony et Yusa.

Lorsque ces limaces de mer mangent un certain type d’algues, elles peuvent photosynthétiser leur nourriture à partir de la lumière du soleil et de l’oxygène, tout comme une plante, pendant environ 10 jours, a déclaré Yusa. Ce qui se passe probablement après la décapitation, c’est que la tête agit comme une plante, a-t-il déclaré. Il vire au vert et tire son énergie de l’oxygène et de la lumière du soleil. Le fait que cela devienne minuscule aide, dit-il.

Ces espèces ont probablement développé l’exploit comme un moyen de lutter contre les parasites, ont déclaré Mitoh et Yusa.

Les humains pourraient peut-être apprendre quelque chose d’utile des créatures marines, ont déclaré plusieurs scientifiques. Ce qui est particulièrement intriguant, c’est que ces limaces de mer sont plus complexes que les vers plats ou d’autres espèces connues pour se régénérer, a déclaré Nicholas Curtis, professeur de biologie à l’Université Ave Maria qui ne faisait pas partie de l’étude.

«C’est, bien sûr, une merveille de la nature, mais comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents impliqués pourrait nous aider à comprendre comment nos cellules et nos tissus peuvent être utilisés pour réparer les dommages», a déclaré Curtis dans un e-mail.

