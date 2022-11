Merlina : Y aura-t-il une deuxième saison de la série Netflix ?

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confirmation officielle quant à savoir si la série Netflix »Merlin » aura une deuxième saison, les créateurs et showrunners Alfred Gough Oui des milliers de milliers Ils ont déjà une idée de comment continuer l’histoire si le programme est renouvelé.

Dans une interview, Gough a expliqué que s’il y avait une deuxième saison de » Merlina », il aimerait approfondir la croissance de Merlina et son amitié avec Enid Sinclair, sa colocataire qui est un loup-garou.

« Le spectacle parle vraiment d’une fille qui voit le monde en noir et blanc et apprend qu’il y a des nuances de gris », a déclaré Gough. « Je pense que comme toute relation ou amitié, cela peut être compliqué par d’autres facteurs. Ce ne sera jamais facile. Et c’est vraiment elle qui apprend à naviguer dans les hauts et les bas de l’amitié. »

De même, il a déclaré qu’il aimerait explorer davantage d’autres membres de la famille Addams, car ils n’ont été présentés qu’au-dessus. « Les acteurs sont incroyables dans ces rôles », a déclaré Millar. « Catherine Zeta-Jones est une Morticia emblématique. La relation entre Merlina et Morticia est également essentielle à la série, et l’idée que Merlina essaie de tracer sa propre voie en dehors de la famille est importante. »

Cependant, même avec les autres personnages, la série continuera à se concentrer principalement sur Merlina, ce qui a changé les autres adaptations de Los Locos Addams, qui ont laissé Merlina comme personnage complémentaire.

La série a un excellent casting avec Jenna Ortega comme Merlina Addams, Catherine Zeta Jones comme Morticia, Luis Guzman comme Homer Addams Isaac Ordonez comme Périclès Addams et Fred Armisen Comme oncle Lucas.

» Merlina » a été créée sur la plate-forme Netflix le 23 novembre, à la suite de la vie de Merlina Addams en tant qu’étudiante à l’étrange Nevermore Academy. La protagoniste cherche à maîtriser sa capacité psychique émergente et à arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville locale.

La première saison compte huit épisodes au total, les quatre premiers étant réalisés par Tim Burton.