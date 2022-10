Merlina, série Netflix : une nouvelle bande-annonce montre Christina Ricci et Oncle Lucas

Une nouvelle bande-annonce pour la série Netflix »Merlin » a été présenté lors du New York Comic-Con, donnant un regard plus approfondi sur Merlina Addams, le personnage titulaire qui sera joué par Jenna Ortega. L’aperçu a surpris les fans en montrant non seulement Fred Armisen comme l’oncle Lucas, mais pour Christine Ricciqui a joué Merlina dans les films originaux « The Addams Family ».

Dans ce nouveau clip, vous pouvez également voir Gwendolyn Christie en tant que directeur de Nevermore Academy, ainsi que Catherine Zeta Jones comme Morticia Addams et Luis Guzman comme Homer Addams. L’oncle Lucas, connu sous le nom d’oncle Fester dans la langue d’origine, était auparavant connu pour apparaître dans cette nouvelle série, mais Tim Burton il a refusé de révéler quel acteur le jouerait jusqu’à cette nouvelle bande-annonce.

Vous pourriez également être intéressé par : Série The Walking Dead : Dead City, Negan et Maggie : intrigue et date de sortie







Considéré comme un personnage principal au sein du »les addams fous », Oncle Lucas était à l’origine joué par Jackie Cogan dans la comédie du même nom de 1964, suivi plus tard par Christopher Lloyd qui l’a joué dans les films des années 1990. Ricci a joué aux côtés de Lloyd dans les trois films de Merlina.

Outre les membres de la famille qui sont apparus dans la bande-annonce, le casting comprendra également isaac ordonnez comme le frère de Merlina, Périclès, Georges Burcea en tant que majordome de la famille Largo et Victor Dorobantu comme la main connue sous le nom de Fingers. Le casting officiel de » Merlina » a été révélé en août 2021.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir : Bande-annonce de la finale de la saison

Créé par les créateurs de »Smallville », Al-Gough Oui Milliers Milliers, » Merlina » est une série de mystères surnaturels réalisée par Burton qui suit Merlina Addams à travers ses années en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy. S’étendant sur huit épisodes, la série verra la fille des Addams tenter de maîtriser ses capacités psychiques, ainsi que d’arrêter une monstrueuse série de meurtres terrorisant la ville locale de Jéricho.

La série a été annoncée pour la première fois en octobre 2020, servant de spin-off de la franchise » The Addams Nuts » qui a été créée par le dessinateur Charles Addams en 1938 en tant que bande dessinée. Depuis lors, la famille drôle et effrayante a été adaptée en plusieurs films et séries, à la fois en direct et animés.

» Merlina » sera diffusée sur Netflix le 23 novembre.