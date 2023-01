Merlina : l’aperçu de la deuxième saison avec Emma Myres

in

NETFLIX

Netflix a confirmé la deuxième partie de mercredi avec Jenna Ortega comme protagoniste. Qu’adviendra-t-il d’Enid Sinclair après la fin de la première saison ?

© IMDbEmma Myres joue le rôle d’Enid Sinclair dans Merlina de Netflix.

La Deuxième Saison de Merlin c’est un fait. Netflix a confirmé qu’il était prêt à reprendre la série créée par Alfred Gough et Miles Millar et réalisée par Tim Burton. C’est qu’elle connaît un succès sans précédent : bien qu’elle ait été lancée il y a près de deux mois, la fiction mettant en vedette Jenna Ortega ne cesse de mener les tendances. Et maintenant il y a un nouvelle bande-annonce avec Emma Myers en tant que protagoniste !

mercredi, comme il s’intitulait à l’origine, est traversé par des éléments mystérieux et surnaturels. Dans la production Netflix, merlin addams Il arrive à l’Académie Nunca Más dans le but de maîtriser ses capacités psychiques et de résoudre un mystère qui impliquait ses parents il y a des années. Mais, en parallèle, il doit nouer des relations avec ses camarades de lycée.

C’est ainsi que le personnage de Jenna Ortega se rencontre Enid Sinclair, une autre jeune femme interprétée par Emma Myers. Bien qu’au début elle ait semblé réticente à nouer des liens avec sa colocataire, la protagoniste parvient finalement à se lier d’amitié avec cet adolescent qui peut se transformer en loup. Ainsi, il a réussi à changer son opinion sur les relations à l’Académie Nunca Más.

+ Ce sera la performance d’Emma Myers dans Merlina 2

Dans le dernier volet des Golden Globe Awards 2023, Jenna Ortega assurait à propos de Merlina 2 : « Je n’ai rien vu, je ne sais rien. J’ai l’impression que parfois, en tant qu’acteur, on vous dit quoi faire. Mais je l’attends. Je pense que les scénaristes commencent à peine à se rencontrer”. Quoi qu’il en soit, Netflix a présenté un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la performance d’Emma Myers dans le nouvel épisode.

Il convient de rappeler qu’Enid Sinclair a eu du mal à devenir loup et ce n’est qu’à la fin de la saison qu’il a réussi à débloquer ses barrières pour pouvoir sauver mercredi de Tyler en tant que Hyde. En ce sens, le géant du streaming a publié une vidéo du entraînement aux cascades qu’Emma Myers a dû faire pour jouer son personnage. C’est pourquoi les fans peuvent d’ores et déjà anticiper et comprendre que ce deuxième volet sera plein d’astuces. Regardez la vidéo suivante !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?