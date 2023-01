Merlina : cela doit changer dans la saison 2 selon Jenna Ortega

Netflix

Jenna Ortega a parlé de la deuxième saison de Merlina et a précisé ce qui devrait être approfondi dans les prochains épisodes.

©NetflixMerlina – Cela doit changer dans la saison 2 selon Jenna Ortega.

Merlin C’était le dernier grand phénomène du service de streaming Netflix à l’échelle mondiale et c’est pourquoi il a été renouvelé pour une deuxième saison, qui a déjà commencé sa production avec quelques tests de cascades avec une partie de son casting. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur ce qui sera vu dans les épisodes suivants, mais Jenna Ortega une idée a été exprimée et manifestée qu’il convient de souligner.

La série est un mystère policier imprégné d’éléments surnaturels sur les années de Merlina en tant qu’étudiante à l’Académie Nunca Más. Elle voit ses tentatives pour maîtriser ses capacités psychiques naissantes, arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville et résoudre le mystère paranormal dans lequel ses parents étaient impliqués il y a 25 ans. Et tout cela en gérant ses nouvelles relations dans l’établissement.

+Que devrait-il se passer dans la saison 2 de Merlina selon Jenna Ortega

Alors que l’émission a reçu des critiques favorables, certains ont commenté le manque de terreur caractéristique pour être une adaptation de la famille Addams. C’est pourquoi son protagoniste, Jenna Ortegase positionne du côté de la même idée et précise que la deuxième saison devrait avoir plus d’horreuren plus d’être une comédie noire.

Dans une conversation avec ET! lors du tapis rouge du Globes dorés s’est exclamé que le deuxième versement devait être « un peu plus sombre et prend un peu plus l’aspect horreur ». S’il est vrai que nous avons des scènes adaptées à un jeune public, la réalité est qu’une grande partie des fans demandent une part plus horrifique dans le programme et cela pourrait être la bonne voie.

De plus, les créateurs ont pu profiter de l’un des jeunes talents les plus acclamés de l’année dernière dans le cinéma d’horreur tel qu’il était Jenna Ortegapuisqu’en 2022 il réalise une belle performance dans le genre avec crier 5 Oui X de Ti West. Pour le moment, c’est un souhait de l’actrice et aucune autre voix officielle de la production de Merlin s’est manifesté, donc tous les détails de la saison 2 sont encore inconnus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?