Merlina a SURPASSÉ Stranger Things pour devenir la série la PLUS REGARDÉE de l’HISTOIRE DE NETFLIX

Info-Presse Toboggans - Abonnement 12 mois + 4 Hors série

Pour apprendre en jouant. Toboggan aide l'enfant à construire ses savoirs en s'amusant et à devenir un lecteur actif et autonome. Une nouvelle formule en mai 2019 de Toboggan avec une large place accordée aux personnages mascottes Super-ouaf et Avni, ainsi qu'aux jeux et aux récits. Votre enfant est curieux, pose des tas de questions ? Toboggan le conforte dans ses acquis, lui insuffle de l’élan pour agir et s’affirme. Alors, pour garantir à votre enfant une telle complémentarité, quand se manifeste chez lui le désir d’être un grand, encouragez-le par un abonnement Toboggan ! Titre édité par MILAN.