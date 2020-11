Merlí: Sapere Aude termine le tournage de sa deuxième saison, et voici son synopsis

Movistar Plus mettra beaucoup de temps à présenter la saison 2 de Merlí: Sapere Aude, en partie en raison des nombreuses premières en attente et qui ont dû être retardées en raison de la pandémie de coronavirus, mais on sait déjà que le tournage des nouveaux épisodes est complètement terminé après avoir enregistré dans des régions aussi diverses que Barcelone Plage de la Barceloneta, le quartier gothique ou la Sagrada Familia; également à l’Université de Barcelone, encore une fois.

La Merlí saison 2: Sapere Aude arrivera à Movistar Plus au printemps prochain 2021, et encore plus tard sur TV3, puisque la petite chaîne régionale catalane vient de diffuser le premier lot d’épisodes après avoir mis fin au contrat d’exclusivité que la fiction avait avec la plateforme de paiement.

Merlí Synopsis: Sapere Aude

Hector Lozano, créateur de Merlí: Sapere Aude, a confirmé que dans cette deuxième saison « nous verrons comment la vie entrave le protagoniste, Pol Rubio. Quelque chose d’inattendu vous arrivera et ce sera une sorte de test décisif pour votre processus de maturation. Ce sera également l’aboutissement d’un personnage qui a grandi à travers les obstacles. C’est une série optimiste et pleine d’espoir et cette saison nous maintenons ce ton plus que jamais (…). Deux nouveaux personnages aideront Pol: Axel, qui sera votre nouvel amour, et Dino, le propriétaire du bar où Pol fonctionnera, ce qui lui fera voir que la vie est merveilleuse (…).

Les cours continuent dans le Faculté de philosophie, avec Maria Bolaño en tant qu’enseignant admiré par Pol. Ensemble, ils auront un objectif académique commun pour la fin de la saison (…) ».

