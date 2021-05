Merle Dandridge va reprendre le rôle de Marlene dans la série The Last of Us HBO

Au cas où vous auriez vécu sous un rocher, The Last of Us est en train d’être adapté par HBO en une série télévisée. Co-écrite par Neil Druckmann de Naughty Dog aux côtés de Craig Mazin, la série est encore loin, mais nous obtenons lentement plus d’informations sur le casting. Nous avons notre Joel et Ellie avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, et Gabriel Luna est sur le point de jouer Tommy.

Merle Dandridge

Ce seront tous de nouveaux visages et voix par rapport au jeu, mais un artiste est en train d’être ramené. Merle Dandridge, qui a joué le rôle de la leader des Fireflies Marlene dans le titre de Naughty Dog, a été reconstituée en tant que personnage de l’adaptation télévisée. L’acteur reprendra son personnage du jeu, offrant cette fois une performance d’action en direct.

Nous devons nous demander si d’autres acteurs reviendront à The Last of Us pour l’adaptation. Quoi qu’il en soit, le casting se forme plutôt bien – nous sommes certainement ravis de le regarder quand il sera prêt. Il n’y a toujours pas de date attachée au projet, mais j’espère que ce n’est pas trop loin sur la route.