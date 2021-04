Merkel veut un nouveau verrouillage pour contenir la pandémie

La chancelière allemande Angela Merkel a demandé au Parlement des pouvoirs temporaires pour permettre au gouvernement d’imposer des verrouillages nationaux contre le covid-19 comme moyen nécessaire de contenir une nouvelle vague de pandémie dans le pays.

« Pour que la situation s’améliore, nous devons arrêter la troisième vague, la briser et l’inverser, et les mesures de lutte contre la pandémie doivent être plus strictes », a déclaré Merkel lors d’une conférence de presse après que son bureau a adopté un projet de loi permettant l’imposition d’un «frein d’urgence» national si le nombre d’infections pour 100 000 habitants dans un quartier ou une ville dépasse 100 pendant trois jours consécutifs dans une semaine.

« Une chose nous aide énormément: alors que nous nous préparons à ces restrictions, la campagne de vaccination est en cours et prend de l’ampleur chaque jour », a-t-il déclaré.