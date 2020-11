Meredith Grey mourra-t-elle dans la saison 17? Voici ce qui ne va pas et à quoi s’attendre pour l’avenir

Tout le monde sait que Meredith Gray (Ellen Pompeo) a été au bord de la mort plus de fois que quiconque sur L’anatomie de Grey. Le chirurgien général a survécu à une bombe, une noyade, un homme armé et un accident d’avion – le tout au cours des neuf premières saisons. Maintenant, il semble que le personnage fera face à une autre situation potentiellement mortelle. Mais Meredith mourra-t-elle L’anatomie de Grey Saison 17? Voici ce que nous savons de ce qui ne va pas et à quoi s’attendre de ce retour épique.

Qu’est-il arrivé à Meredith Gray lors de la première de la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | abc

dans le L’anatomie de Grey Première de la saison 17, Meredith a tragiquement perdu ses patients à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Elle a lutté pour faire face à tous les décès et a travaillé elle-même jusqu’à l’épuisement, ne quittant jamais le Grey Sloan Memorial. Enfin, Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) l’a convaincue de rentrer chez elle. Mais à la fin de l’épisode, Comac «McWidow» Hayes (Richard Flood) a trouvé Meredith effondrée dans le parking de l’hôpital.

Alors que McWidow appelait à l’aide, Meredith a été soudainement transportée à la plage. Meredith entendit quelqu’un l’appeler. Mais ce n’était pas son collègue – c’était son mari décédé, Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Bien sûr, la séquence de rêve a enveloppé l’épisode avec la mâchoire de tout le monde sur le sol. Cependant, l’apparence de Derek signifie également que quelque chose ne va pas avec Meredith.

Krista Vernoff, Kevin McKidd et Patrick Dempsey taquinent ce qui ne va pas avec Meredith dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

Lorsque vous parlez avec Deadline après le L’anatomie de Grey Première de la saison 17, la showrunner Krista Vernoff n’a pas été en mesure de révéler si Meredith mourrait ou même si le personnage allait bien. Cependant, elle a laissé entendre que le personnage n’était pas encore sorti du bois.

«Bien sûr, les gens sont en danger. Meredith s’effondre à la fin de la première », a déclaré Vernoff. «Les gens sont en danger et plusieurs personnes sont en danger tout au long de la saison, de multiples façons, parce que c’est le moment que nous vivons.»

Pendant ce temps, Kevin McKidd, qui joue Owen Hunt, a confirmé que Meredith avait une «maladie». L’acteur a également taquiné le moment Meredith et Derek offrira une «vraie fermeture» pour tout le monde.

« L’idée que Mer, avec sa maladie, ait ces rêves éveillés où elle se connecte à l’amour de sa vie est appropriée et cathartique pour tout le monde – pour les fans en particulier », a déclaré McKidd Gens. «Mer et Der étaient la relation de base de notre émission pendant de nombreuses années. Et on a l’impression que le moment est parfait pour une vraie fermeture. »

En parlant avec The Ellen DeGeneres Show, Dempsey a apparemment révélé ce qui ne va pas avec Meredith sur L’anatomie de Grey Saison 17. «Krista a proposé ce concept où je viendrais lui rendre visite dans son rêve COVID», a déclaré Dempsey. ensuite L’anatomie de Grey La saison 17, l’épisode 3, a confirmé que Meredith avait été testée positive pour le coronavirus.

Pendant ce temps, Dempsey s’est également entretenu avec News Center Maine et a révélé que le «coma COVID» de Meredith avec Derek n’était pas un accord unique. L’acteur a partagé que son personnage aidera réellement le scénario de Meredith à avancer pendant L’anatomie de Grey Saison 17.

«Il y a certainement plus», a déclaré Dempsey. «Je ne sais pas comment cela se joue dans la saison globale. Mais je continue de revenir, de lui rendre visite et de lui parler dans les moments critiques tout au long de la saison.

Ce que la mort de Meredith signifierait pour l’avenir de « Grey’s Anatomy »

Pour l’instant, L’anatomie de Grey Les fans devront simplement attendre et voir comment le voyage de Meredith se déroule alors que la saison 17 se poursuit. Cela dit, le séjour prolongé de Derek pourrait indiquer que nous n’aurons pas de réponse solide avant un certain temps. Mais peu importe ce qui arrive à Meredith, les fans commencent à se demander si la fin est proche.

Dans une interview avec Variety d’octobre 2020, Pompeo s’est demandé si L’anatomie de Grey La saison 17 pourrait être la dernière. «C’est la dernière année de mon contrat en ce moment. Je ne sais pas si c’est la dernière année? Mais cela pourrait très bien l’être », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, Pompeo a laissé entendre que l’effondrement de Meredith et le retour de Derek ne sont pas censés préfigurer la fin. Et finalement, la dernière saison de L’anatomie de Grey viendra une fois qu’ils n’auront plus d’histoires à raconter.

« Vous ne pouvez rien lire », a déclaré Pompeo dans l’interview ci-dessus avec Deadline. «Vraiment, c’est un territoire dangereux. Je pense que, collectivement, nous, ou de manière créative, c’est la même chose cette année comme toujours. Y a-t-il une raison de continuer? Quelles histoires devons-nous raconter? Quels personnages devons-nous ramener pour nous donner une histoire à raconter? … Nous avons toujours des circonstances incroyables qui nous permettent de continuer de manière créative, que ce soit des idées ou des circonstances qui se produisent. Notre objectif est simplement de créer une bonne télévision. »

Elle a ajouté plus tard: «À ce stade, je pense que nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous savons que nous sommes reconnaissants, et nous savons que nous voulons montrer notre gratitude et reconnaissants les uns envers les autres de faire la série, que nous sommes capables de continuer à grandir et de raconter des histoires que nous pensons importantes, et obtenir ce moment. «

