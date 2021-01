« Mère il n’y en a que deux », saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série mexicaine Netflix

Après la fin compliquée de « Mère il n’y en a que deux», Il est clair que l’histoire d’Ana et Mariana n’est pas encore terminée et qu’elle se poursuivra très certainement dans une deuxième saison de la série mexicaine Netflix. Mais jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana.

Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

« Mère il n’y en a que deux», Avec Ludwika Paleta et Paulina Goto, raconte l’histoire de deux femmes très différentes qui accouchent dans le même hôpital et qui, en raison d’une erreur d’infirmière, prennent le mauvais bébé, en apprenant l’échange, elles décident de former une famille unique . Alors, que va-t-il se passer dans le nouvel opus?

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «MÈRE SEULEMENT IL Y EN A DEUX»?

Lors du baptême des filles, Ana découvre que l’amant de son mari est Tere. La nouvelle l’amène à se saouler, à monter sur scène et à dénoncer l’infidélité de Juan Carlos. Plus tard, il parle à Marina et quand il découvre qu’elle était au courant de la tromperie, elle le jette hors de chez elle.

La première saison se termine avec Mariana disant au revoir à Valentina et à la recherche de Pablo, qui est dans son appartement avec Cynthia; avec Ana recevant les résultats de la biopsie, avec Juan Carlos quittant son domicile et avec Tere s’éloignant de sa fille.

Donc, la deuxième tranche de « Mère il n’y en a que deux”Devra répondre à des questions telles que, quel a été le résultat des analyses effectuées par Ana? Il a un cancer? Où Mariana ira-t-elle après qu’Ana l’ait chassée de chez elle et ait trouvé Pablo avec une autre femme? Qu’arrivera-t-il à Juan Carlos et Tere?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX »

La deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX 2 »

Même si Netflix n’a pas encore confirmé le casting du deuxième lot d’épisodes ce sont les acteurs qui pourraient revenir:

Ludwika Paleta comme Ana Servín

Paulina Goto comme Mariana

Martín Altomaro comme Juan Carlos

Oka Giner comme Elena

Liz Gallardo comme Teresa

Javier Ponce comme Pablo

Dalexa Meneses comme Ceci

Emilio Beltrán comme Rodrigo

QUAND LA SAISON 2 DE «MADRE SOLO HAY DOS» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.