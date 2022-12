« Mère il n’y en a que deux » : qui sont les couples du casting dans la vraie vie

La troisième saison de « Maman il n’y a que deux »qui a été créée le 25 décembre 2022 et s’est positionnée dans le Top 10 de la série la plus populaire sur Netflix, poursuit l’histoire qui a commencé par une grave erreur d’une infirmière. Les familles d’Ana et Mariana se rencontrent après avoir échangé leurs filles à la naissance.

Dans les nouveaux épisodes de la fiction mexicaine créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana, Ana et Mariana font face à un procès et à une nouvelle affaire tout en préservant les apparences de leur relation. En fin de compte, les deux résolvent leurs conflits personnels et amoureux, tout comme le reste des personnages.

Mais Que se passe-t-il dans la vie sentimentale du casting de «Mère il n’y a que deux», mené par Ludwika Paleta et Paulina Goto ? Qui sont les couples de casting dans la vraie vie ?

LES COUPLES DU CAST DE « MÈRE IL N’Y A QUE DEUX » DANS LA VRAIE VIE

1. Paulina Goto et Rodrigo Saval

Paulina Gotoqui joue Mariana dans la série mexicaine Netflix, entretient une relation amoureuse avec Rodrigo Saval, diplômé en administration publique et gouvernement de l’Université Anahuac del Norte qui a une carrière politique.

Dans une interview avec Hola, l’actrice de 31 ans a déclaré que le sien était le coup de foudre. « Nous nous sommes rencontrés quand nous avions 15 ans. On était à cette époque quand on était petits garçons et je me souviens qu’on coïncidait en voyage, on était dans le même immeuble et on se réunissait pour jouer et on ne se revoyait plus jamais ». Le couple s’est fiancé en septembre 2022.

Paulina Goto et Rodrigo Saval se sont fiancés en septembre 2022 (Photo : Paulina Goto / Instagram)

2. Ludwika Paleta et Emiliano Salinas

Ludwika Paleta, qui donne vie à Ana dans « Mère il n’y a que deux», est mariée à Emiliano Salinas depuis 2013. L’actrice d’origine polonaise et fils de l’ancien président du Mexique Carlos Salinas de Gortari s’est rencontrée, grâce au mannequin Maki Moguilevsky, en 2010, deux ans après que Ludwika a divorcé du père d’elle. premier fils, Plutarco Haza.

Ludwika Paleta et Emiliano Salinas sont mariés depuis 2013 (Photo : Ludwika Paleta / Instagram)

3. Martin Altomaro et Regina Blandon

Début 2020, Martín Altomaro, qui incarne Juan Carlos dans «Mère il n’y a que deux”, et Regina Blandón ont confirmé leur relation. Ils se sont rencontrés en 2019 lors du tournage du film « Como novio de pueblo » de Joe Rendón et malgré les 14 ans de différence et leurs mariages ratés respectifs, ils ont opté pour une relation.

L’actrice mexicaine a une relation avec l’acteur Martín Altomaro, de 14 ans son aîné (Photo : Instagram / Regina Blandón)

4. Oka Giner et Nacho Redondo

ok ginl’actrice qui incarne Elena dans la série mexicaine Netflix et Nacho Redondo, un comédien vénézuélien, se sont rencontrés il y a quelques années à l’aveugle et se sont mariés mi-décembre 2022.

« [Estaba] Extrêmement nerveuse, elle a dit : « Et s’il s’avère être fou ? Oh non, et si je l’aime gros ? » ; vraiment, tout te passe par la tête parce qu’à la fin tu vas te retrouver face à une personne que tu ne connais pas, tu ne sais pas d’où il vient, comment il s’appelle, ou quoi que ce soit», a déclaré Giner dans une interview avec TV y Novelas en 2019.

Oka Giner a épousé Nacho Redondo le samedi 10 décembre 2022 dans une belle hacienda à Cuernavaca (Photo : Nacho Redondo / Instagram)

5. Liz Gallardo

Liz Gallardo, celle chargée de donner vie à la mère de Mariana, était mariée à l’acteur argentin Enrique Alguibay, mais ce mariage a pris fin en 2019. Par la suite, l’actrice de 43 ans a entamé une bagarre pour la garde de son fils, Thiago. En janvier 2022, l’ex-compagne a conclu un accord pour le bien-être du petit.

Liz Gallardo en tant que mère de Mariana dans la série mexicaine « Madre il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MÈRE IL N’Y A QUE DEUX »