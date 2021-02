« Mère il n’y en a que deux »: le secret du succès de la série mexicaine, selon Carolina Rivera

Depuis sa création le 20 janvier 2021 « Mère il n’y en a que deux« Est devenue l’une des séries les plus vues sur Netflix, se classant même dans le Top 10 depuis plusieurs semaines. Pour qu’il n’y ait aucun doute sur le succès de la fiction mettant en vedette Ludwika Paleta et Paulina Goto, le géant du streaming a révélé les chiffres d’audience.

Selon Rivera et Francisco Ramos, vice-président du contenu pour l’Amérique latine, la série mexicaine créée par Carolina Rivera a été vue par 23 millions de foyers au cours des 28 premiers jours depuis sa création.

En outre, « Mère il n’y en a que deux« Était dans le Top 10 de Netflix dans 32 pays, dont le Brésil, l’Espagne et l’Argentine. Au Mexique, il était numéro un dans le top pendant 17 jours.

LE SECRET DU SUCCÈS DE «MADRE SOLO HAY DOS»

Dans une interview avec Sensacine, Carolina Rivera a exprimé sa joie de l’acceptation de son projet: «C’est la chose merveilleuse à propos de cette plate-forme et aussi en tant que créateur, quel père qui l’a mise là se connecte d’une manière ou d’une autre avec une femme ou un être humain. de l’Autre côté du monde; c’est une sensation étrange, mais très satisfaisante ».

De même, il a souligné que l’universalité des thèmes centraux est le principal responsable du succès de «Mère il n’y en a que deux« : » La série traite de la maternité, mais elle met également en scène un couple de femmes qui, bien que très différentes, font face à la vie de femmes dans tous les sens du terme. Ce ne sont pas seulement des mamans, mais ce sont des professionnelles, des sœurs, des amies, des filles … Elles se battent pour ce qu’elles veulent, elles remettent en question leur rôle dans le monde et comment concilier vie professionnelle et vie familiale … «

« Tous ces problèmes sont universels et la culture n’a pas tant d’importance, même si elle définit certaines particularités de la relation, mais au final nous nous remettons tous en question et agissons dans un cadre de croyances et nous voulons établir des relations significatives », a-t-il ajouté.

Malgré quelques critiques négatives et détracteurs pour son traitement de la maternité et des couples, Carolina estime que les personnages étaient bien soignés à plusieurs égards: «Les personnages masculins ont une représentation et ils se transforment également tout au long de la série; Ils s’impliquent de différentes manières, ils apprennent beaucoup de choses et, d’une certaine manière, ils sont traités de la même manière que les personnages féminins. Bien que le prétexte pour raconter cette histoire soit la maternité, ce que fait vraiment la série, c’est qu’à partir de la confusion du début, elle tisse la relation entre les personnages qui doivent finalement grandir dans différents domaines de leur vie … «

«Nous voulions y apporter une attention particulière; Bien que la force féminine soit celle qui anime les histoires parce qu’elles sont des protagonistes, nous avons veillé à ce que tout le monde apprenne et ait des arcs intéressants », a-t-il ajouté.