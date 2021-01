« Mère il n’y en a que deux », aura-t-il la saison 2 sur Netflix?

Avec Ludwika Paleta et Paulina Goto, «Madre solo hay dos» est une série mexicaine de Netflix qui raconte l’histoire d’Ana et Mariana, deux femmes qui accouchent presque en même temps et qui, suite à l’erreur d’une infirmière, prennent le mauvais bébé, en apprenant l’échange, elles décident de former une famille unique.

PLUS D’INFORMATIONS: Quand sortira la saison 2 de « La reina del flow »?

Le casting de la fiction créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana est complété par Javier Ponce, Martín Altomaro, Liz Gallardo, Samantha Orozo et Roy Verdiguel. Ponce a commenté dans une interview que travailler pour cette série a ouvert ses instincts paternels.

« La série ne te peint ni la paternité ni la maternité comme tout en rose, il y a de très belles choses mais elle est aussi très compliquée et a ses obstacles qu’il faut surmonter », a expliqué l’acteur à « El Universal ».

La première saison de « Mère il n’y en a que deux« A neuf épisodes qui auraient dû sortir en 2020, mais en raison de la crise sanitaire mondiale qu’ils ont atteint Netflix juste le mercredi 20 janvier 2021. Malgré cela, les utilisateurs du service demandent déjà un deuxième versement.

« MÈRE IL N’Y A QUE DEUX » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais d’après ce que l’on voit dans le dernier chapitre de la première saison, il est presque certain que l’histoire compliquée d’Ana et Mariana se poursuivra dans un nouveau lot de épisodes.

Le premier épisode de « Mère il n’y en a que deux»A laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une nouvelle saison, parmi elles, quel a été le résultat des analyses qu’Ana a menées? Où Mariana ira-t-elle après qu’Ana l’ait chassée de chez elle et ait trouvé Pablo avec une autre femme? Qu’arrivera-t-il à Juan Carlos et Tere?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si l’un serait renouvelé ou annulé.

D’autre part, dans une interview avec Milenio Palette Ludwika (Ana) a expliqué: «Je pense qu’un grand succès est de représenter ces deux mères très différentes dans une vaste gamme de ce que sont les maternités, car il existe de nombreuses façons d’être mère. Tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir et cela fonctionne. Mon caractère est précisément l’extrême d’une de ces mères. Contrôleur, perfectionniste. Il veut tout faire. L’autre est plus détendu, et je pense qu’ils seront tous reflétés parce que c’est à cela que ressemble la maternité ».

En tant, Paulina Goto (Mariana) a ajouté: «Ludwika l’a expliqué de façon étonnante à une occasion et cela m’a marqué. Cette partie dans laquelle les femmes sont bien plus que de simples mères. Vous voyez ceux qui rêvent, sont des professionnels et veulent aussi d’autres choses dans la vie et avant cela n’était pas autorisé. Peut-être que dans la génération de nos grands-mères, peut-être que si vous n’étiez pas maman, alors «vous n’étiez plus une femme». Telles étaient les idées que nous avions. C’est ce qui est incroyable chez nos personnages, qui malgré leur différence, ils font équipe et se soutiennent. Il me semble incroyable que les nouvelles générations puissent grandir avec cette idée que nous ne devrions pas nous comparer à la prochaine génération. Soyez sœurs et soutenez-vous les unes les autres ».

Qu’arrivera-t-il à Ana et Mariana après la fin de « Mother there are only two »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «MADRE SOLO HAY DOS» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui Netflix renouveler « Mère il n’y en a que deux« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.