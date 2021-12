« Mère il n’y en a que deux » 3 : quand sortira la nouvelle saison sur Netflix

Ana et Mariana se sont rencontrées par erreur : une infirmière a changé ses filles dans la première saison de « Mère il n’y a que deux”. Bien qu’il n’ait pas fallu longtemps pour découvrir l’erreur, les liens mère-fille s’étaient déjà formés et aucune n’était disposée à abandonner leurs petits, elles ont donc décidé de former une famille particulière.

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux »

Les problèmes dus aux différents styles parentaux n’ont pas tardé à venir, mais petit à petit, ils se sont adaptés et sont devenus de grands amis, jusqu’à ce que la trahison de Juan Carlos et Teresa ruine leur relation.

Cependant, à la fin de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux« Les personnages de Palette Ludwika Oui Paulina Goto Ils ont réussi à régler leurs différends et ont même uni leurs forces pour ne pas perdre leurs filles aux exigences de leurs ex-partenaires.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la saison 3 de « Mère il n’y en a que deux »

Ana et Mariana s’occupant de leurs filles dans la saison 2 de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « MADRE SOLO HAY DOS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

La troisième saison de « Mère il n’y a que deux« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme à un moment donné dans le 2022.

Même si tout dépendra du début du tournage du nouvel opus. Le premier opus est sorti le 20 janvier 2021, tandis que le second le 24 décembre 2021, donc, dans le meilleur des cas, le nouveau lot de chapitres pourrait être disponible en décembre 2022.

Cependant, s’il y a du retard lors du tournage des nouveaux épisodes, la nouvelle saison de « Mère il n’y a que deux« Pourrait sortir dans les premiers mois de 2023.

Mariana annonçant sa prétendue histoire d’amour avec Ana à la fin de la saison 2 de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « MÈRE SEULEMENT IL Y A DEUX » ?

A la fin de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux« En dernier recours afin de ne pas perdre leurs filles, Ana et Mariana décident d’annoncer lors de l’événement de lancement de l’application de maternité qu’elles sont plus que des partenaires et des amies. Mais c’est un mensonge de monter un dossier pour la discrimination sexuelle et la diffamation homophobe.

Le deuxième volet a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une nouvelle saison, parmi lesquelles, comment la famille de Mariana et Ana réagira-t-elle après le baiser qui s’est produit sur scène ? Peuvent-ils garder le mensonge ? Que feront Juan Carlos et Pablo ? Qu’adviendra-t-il de la garde des filles? Que va devenir Ferran ?

En revanche, Teresa découvre qu’elle est enceinte de Victor, mais ne sait pas comment le lui dire. Alors, comment réagiront les protagonistes lorsqu’ils découvriront la grossesse de Teresa ? La mère de Mariana dira-t-elle la vérité à son partenaire ? Qu’arrivera-t-il à Pablo, Juan Carlos et le reste des personnages dans une troisième saison ?