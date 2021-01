« Mère il n’y en a que deux 2 »: quand la saison 2 sortira-t-elle sur Netflix

Un peu plus d’une semaine après la première de « Mère il n’y en a que deux« Netflix a confirmé la deuxième saison de la série mexicaine avec Ludwika Paleta et Paulina Goto, précisément ces actrices étaient en charge de partager la nouvelle du renouveau avec les fans.

Pour l’instant, on sait que les nouveaux épisodes de fiction créés par Carolina Rivera et Fernando Sariñana sont écrits par Rivera elle-même, qui le même jour de la première de la série a commenté qu’il y avait encore beaucoup d’histoires à raconter sur Mariana et Ana.

« Bien sûr, en fin de compte, la série raconte comment ces deux femmes veulent faire une famille très particulière, pour leurs filles, telles qu’elles sont, les choses qu’elles apprennent l’une de l’autre, c’est le cœur de la série, comment elles les femmes sont la source d’apprentissage des autres femmes », a-t-elle déclaré à Forbes Mexico.

Netflix a confirmé l’achèvement de la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » avec ce mème (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «MADRE SOLO HAY DOS» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

Bien que ni Netflix Aucun des showrunner Carolina Rivera n’a révélé la date de la première de la deuxième saison de « Mother there are only two », il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming à la fin de 2021 ou 2022.

Tout dépendra du début du tournage du nouveau lot d’épisodes. Il est possible que les premier et deuxième opus aient été tournés en même temps, si tel est le cas, la nouvelle saison pourrait être publiée encore plus tôt que prévu.

Sinon, les fans « Mère il n’y en a que deux«Il faudra attendre 2022 pour voir ce qui arrive à Ana, Marina et le reste des personnages de la production mexicaine.

Pour l’instant, la fiction est la sixième plus regardée dans le monde et mène dans les pays d’Amérique latine comme le Mexique, la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Costa Rica. De plus, IMDb lui a donné 7,3 sur 10, tandis que Rotten Tommatoes lui a donné une cote d’approbation de 88%.

Bande-annonce de « Mère il n’y en a que deux »

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «MÈRE SEULEMENT IL Y EN A DEUX»?

Lors du baptême des filles, Ana découvre que l’amant de son mari est Tere. La nouvelle l’amène à se saouler, à monter sur scène et à dénoncer l’infidélité de Juan Carlos. Plus tard, il parle à Marina et quand il découvre qu’elle était au courant de la tromperie, elle le jette hors de chez elle.

La première saison se termine avec Mariana disant au revoir à Valentina et à la recherche de Pablo, qui est dans son appartement avec Cynthia; avec Ana recevant les résultats de la biopsie, avec Juan Carlos quittant son domicile et avec Tere s’éloignant de sa fille.

Donc, la deuxième tranche de « Mère il n’y en a que deux”Devra répondre à des questions telles que, quel a été le résultat des analyses effectuées par Ana? Il a un cancer? Où Mariana ira-t-elle après qu’Ana l’ait chassée de chez elle et ait trouvé Pablo avec une autre femme? Qu’arrivera-t-il à Juan Carlos et Tere?