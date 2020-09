Mère “débordée émotionnellement”: les enfants de Solingen doivent avoir suffoqué

Une jeune mère aurait tué cinq de ses enfants à Solingen, puis tenté de se suicider. Les enquêteurs annoncent maintenant les premiers détails du mobile possible. Il existe également des premiers résultats sur la cause du décès des enfants.

Les cinq enfants de Solingen retrouvés morts auraient étouffé, selon les enquêteurs. Il y a aussi des indications qu’ils ont été drogués, a déclaré le procureur Heribert Kaune-Gebhardt à Solingen, sans donner de détails. C’était le résultat de l’autopsie des corps. De plus, aucun signe de violence aiguë ou brutale n’a été découvert sur les lieux du crime.

Les cinq enfants – selon les enquêteurs, trois filles âgées de 18 mois, deux et trois ans et deux garçons âgés de six et huit ans – ont été retrouvés morts jeudi dans un appartement de Solingen. La mère de 27 ans est soupçonnée de l’avoir tuée. La femme a avoué l’acte de sa propre mère dans une conversation Whatsapp et s’est jetée devant un train à proximité de Düsseldorf. Elle a survécu gravement blessée. Quatre des enfants décédés sont du mari actuel. Deux enfants sont issus des relations précédentes de leur mère. Aucun des trois pères n’est actuellement suspect.

Un juge a maintenant émis un mandat d’arrêt contre la mère. C’est ce qu’a dit Kaune-Gebhardt. Le parquet avait demandé le mandat d’arrêt pour cinq meurtres. On ne sait toujours pas si le jeune homme de 27 ans sera dans un hôpital correctionnel. Cependant, après la prétendue tentative de suicide, le jeune homme de 27 ans n’est ni discutable ni susceptible d’être tenu pour responsable.

Les enquêteurs supposent que le mobile de la mère est émotionnellement écrasant, a déclaré le chef de la brigade des homicides, Marcel Maierhofer. La raison en était peut-être leur mariage brisé. La mère et le père de quatre enfants sont séparés depuis un an. Au cours de cette période, il y aurait eu de nombreux différends, notamment un rapport de vol contre le père de quatre enfants et deux missions de sauvetage dans l’appartement.