« Mère de location »: qu’est-ce que le pied bot, la condition dont souffre Luciano dans la série Netflix

Acclamée comme l’une des séries à sensation du moment, « mère porteuse » Il a réussi à transmettre une série d’émotions aux téléspectateurs avec ses scènes choquantes mises à l’écran. Cependant, l’un des cadres les plus grossiers de l’ensemble de l’intrigue se produit lorsque Le bébé de Yeni Il est né avec une condition appelée pied bot.

Netflix continue de miser sur des séries d’agressivité visuelle et « mère porteuse » ne fait pas exception. Le besoin d’une jeune maman et la soumission d’une famille influente font de ce projet audiovisuel l’un des plus innovants du catalogue de la plateforme de streaming.

Yeni, le personnage de Shaní Lozano dans « Rental Mother », a été abandonnée après avoir accouché (Photo : Netflix)

En ce sens, ceux qui apprécient pleinement la série continuent de s’interroger sur l’origine de l’anomalie du fils de Yeni, qui, selon la série, souffre d’une étrange circonstance à l’une de ses extrémités appelée pied bot.

QU’EST-CE QUE LE PIED bot, LA MALADIE DE LA « MÈRE SUBSTITUTIONNELLE » ?

Bien qu’il soit peu connu, le terme pied bot décrit une série d’anomalies que peut présenter un nouveau-né. Sa principale caractéristique réside dans la forme ou la position tordue, ce qui rend difficile pour l’enfant de marcher normalement à l’avenir.

Cependant, la science d’aujourd’hui a réussi à trouver des traitements pour contrecarrer les effets, c’est pourquoi divers médecins et experts en la matière suggèrent de prendre un traitement approprié pour arrêter la progression de cette maladie.

« Rental Mom » ​​​​a reçu de nombreuses critiques positives depuis sa première (Photo: Netflix)

Selon le portail Mayo Clinic, cette condition peut également être traitée immédiatement à la naissance, une action qui ramènerait le pied du nouveau-né au monde à son état normal et sans complications majeures à l’avenir.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU CLUBFOOT DANS LA SÉRIE ?

Après avoir été contraint de « prête ton ventre » La famille de Nora Huizar et la présence du pied bot du nouveau-né, le conflit de l’intrigue commence à se développer, qui repose sur le fait que les Huizars cachent le secret au protagoniste tout au long des chapitres.

La série nous dépeint le dilemme de la grossesse de substitution (Photo : Netflix)

Cela amène Yeni à demander justice de ses propres mains contre la famille de Nora, tandis que dans l’ombre, elle a des dilemmes personnels avec Carlos Huizar. Bien que l’histoire puisse être grossière, directe et même controversée, il vaut la peine de dire que « mère porteuse » C’est l’un des projets les plus réalistes que l’on puisse voir sur la plateforme en mettant en scène la guerre entre les membres de la haute société et les personnes sans grande influence.