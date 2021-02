Mercyful Flames est un nouveau RPG d’horreur annoncé pour PC et Nintendo Switch

Développeur indépendant Asmodev a annoncé une prochaine expérience de détective comme Flammes miséricordieuses a été annoncé pour PC et Nintendo Changez d’audience. Les joueurs entreront dans les âges sombres qui ont été fidèlement recréés par des sources et des histoires limitées. C’est une période sombre, où la connaissance est inconnue et la culture s’est effondrée alors que les royaumes barbares émergeaient de leurs cendres.

Rien qu’à partir de la bande-annonce, les fans peuvent dire que ce sera un projet artistiquement unique avec une histoire sombre. Bien que le jeu ait une sensation très occidentale, il se déroule dans les nations européennes. Entrez dans l’âge des ténèbres et explorez un monde étrange et désert après qu’un fléau, un effondrement et de nombreux autres événements mondiaux aient brisé l’humanité.

Entrez dans un mélange entre détective et jeu de rôle en découvrant un décor d’horreur classique. Votre travail consiste à traquer les hérétiques, les sorcières, les païens, les démons, etc. En utilisant votre feu miséricordieux, vous travaillez comme un inquisiteur pendant les âges sombres pour purifier les corrompus.

Il s’agit d’une expérience RPG unique inspirée des jeux de société d’horreur. Bien qu’il s’agisse d’un jeu au rythme lent, les joueurs accompliront plusieurs dizaines de missions dans des situations horribles. Préparez-vous à corrompre, combattre, torturer et enquêter pour essayer d’atteindre votre objectif.

Ce jeu présente un monde réaliste de Dark Ages où les joueurs devront utiliser toutes leurs compétences pour éradiquer le mal. Interrogez les ennemis, développez des machines de torture et utilisez vos compétences de Dieu pour punir les méchants.

À l’âge des ténèbres, la pauvreté et la misère sont partout et les injustices affligent l’humanité. En utilisant le soutien céleste, vous devez chasser le diable à l’intérieur du peuple et punir ceux qui sont devenus corrompus.

Vous êtes l’autorité de l’église et avec la puissance des flammes, vous êtes prêt à punir les pécheurs. Faites ce que font les inquisiteurs et brûlez les méchants dans un effort pour purifier leur âme.

Ce titre est conçu pour un public mature. Les joueurs devront participer à la torture et même brûler des gens vifs. Bien que ce soit censé être un jeu, les actes de ce titre se sont produits dans le monde réel. La perspective historique est importante pour quiconque souhaite remonter le temps dans cette période controversée.

Cela étant dit, il se compose de personnes stylisées et de faibles niveaux de sang. Bien que le contenu soit historique, il ne prend pas les choses au-dessus et garde plutôt une perspective réaliste sur l’ensemble de la situation.

Flammes miséricordieuses arrive bientôt à Vapeur et Nintendo Switch d’Asmodev.