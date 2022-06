Mercredi, série Netflix de Los Locos Addams : casting complet et intrigue

Le service de streaming Netflix a finalement révélé le premier regard »mercredi », la nouvelle série de »Los Locos Adams » réalisé par Tim Burton. Dans une nouvelle affiche officielle et une petite bande-annonce, nous pouvons voir Jenny Ortega dans le rôle de Merlina Addams, le personnage principal de ce nouveau spin off. Selon l’actrice elle-même, cette nouvelle version de Merlina sera différente des performances précédentes dans les productions précédentes.

« Son humour ou son impertinence sont amusants et choquants quand vous avez 10 ans, mais quand vous devenez adolescent, c’est moins charmant », a expliqué Ortega. Merlina, qui est normalement représentée comme une fille de 13 ans, sera au lycée dans la série. « Je voulais garder ce facteur de gentillesse et ne pas laisser le personnage devenir ennuyeux, morveux ou prétentieux. J’espère vraiment qu’elle lui rendra justice, car je sais qu’elle compte beaucoup pour les gens », a-t-elle poursuivi.

'Merlina' une nouvelle série tordue avec Jenna Ortega. De l'esprit de Tim Burton. A très bientôt sur Netflix.

De quoi parle mercredi

»Wednesday », ou »Merlina », comme on l’appellera en Amérique latine, est une série de mystères surnaturels en direct qui arrivera exclusivement pour Netflix réalisé par Burton. La série suivra Merlina dans ses années en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy.

S’étendant sur huit épisodes, « Wednesday » verra la titulaire Addams alors qu’elle tente d’exploiter sa capacité psychique émergente, d’arrêter une monstrueuse série de meurtres terrorisant la ville locale de Jéricho et de résoudre un mystère vieux de 25 ans.

« Tim a l’habitude de raconter des histoires riches sur des étrangers sociaux comme Edward aux mains d’argent, Lydia Deitz et Batman. Maintenant, il apportera sa vision unique à ‘Wednesday’ et à ses camarades de classe effrayants », a déclaré le directeur de la série originale de Netflix, Teddy Biaselli.

Le casting complet de mercredi

Le casting officiel a été révélé en août 2021 confirmant que les personnages récurrents seront les camarades de classe de Merlina et les habitants de la ville de Jéricho. Outre Ortega en tant que protagoniste, la série aura également Catherine Zeta Jones comme Morticia Addams et Louis Guzman comme Gomez Addams. De même, on sait que Christine Ricciqui a joué pour la première fois Merlina dans « La famille Addams » en 1991, reviendra pour apparaître dans un rôle encore inconnu.

Initialement annoncé en octobre 2020, »Wednesday » servira de spin-off de »The Addams Family », qui a été créé pour la première fois par le dessinateur américain Charles Addams en 1938 sous forme de bande dessinée. Depuis lors, il a gagné en popularité pour devenir une franchise qui apparaît sur les grands et les petits écrans, à la fois en action réelle et en animation.

Bien que la série n’ait pas encore de date de sortie, on sait qu’elle arrivera sur Netflix à l’automne 2022.