‘Mercredi’, série Los Locos Addams Netflix : bande-annonce et intrigue officielles

L’héritage de »les addams fous » semble continuer Netflix avec sa nouvelle série »mercredi » ( »Merlina ») qui a sorti sa première bande-annonce pleine de mystère, de chaos et de meurtre. Après plusieurs mois laissant les fans dans l’attente et l’excitation ne montrant qu’un petit teaser, la plateforme de streaming a dévoilé la première bande-annonce complète de la série réalisée par Tim Burton.

L’aperçu montre les traits classiques pour lesquels le personnage de Merlina est déjà connu, mais le clip est chargé d’une bonne dose de sadisme adorable, avec les actions macabres de Merlina, jouées par Jenna Ortega. performant à des niveaux jamais vus auparavant. Dès le début, la prémisse du spectacle est établie avec un scénario où Merlina va clairement dans une école pleine de jocks prétentieux.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir comment elle orchestre un plan pour se faire expulser, qui implique une piscine et des sacs de piranhas, laissant une piscine remplie de rouge cramoisi. Dans cet esprit, vous pouvez voir le travail de Tim Burton en tant que réalisateur et producteur exécutif, connu pour son travail effrayant mais incroyable dans les films et les séries.

Vous pourriez également être intéressé par : Mercredi, Netflix : premier regard sur Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams







De quoi parle mercredi

Après que Merlina ait laissé une série d’étudiants mutilés et saignés, les parents de Morticia (Catherine Zeta Jones) et Homer Addams (Luis Guzman) est envoyée dans une école spéciale appelée Nevermore Academy, du nom d’Edgar Allen Poe et ayant une esthétique gothique qui pourrait être plus à son goût.

Là, elle tente de s’adapter à la vie avec une population d’étudiants aux valeurs larges et une directrice excentrique nommée Larissa Weems, interprétée par Gwendoline Christie. Bien sûr, comme le nouvel aperçu l’implique, les choses vont dégénérer en scènes pleines de torture, de chaos et d’effusion de sang, mais bien sûr avec la touche d’humour noir qui caractérise la franchise »The Addams Locos ».

Le rôle principal de Jenna Ortega est l’un des plus importants de sa courte carrière, car l’actrice de 19 ans a déclaré à quel point il était important de jouer un personnage aussi emblématique que Merlina. « Mercredi » marque la première fois que la fille de la famille Addams joue le rôle principal, le rôle nécessitant un arc plus élaboré que les performances de ses prédécesseurs en tant que Christine Ricci ou Lisa Loringl’interprète original de la sitcom des années 1960.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Cobra Kai, série Netflix : de quoi parle la saison 5

Comme Ortega l’a récemment expliqué à propos des actions sinistres de Merlina, « Son humour ou son impertinence sont amusants et choquants quand vous avez 10 ans. Mais quand vous devenez adolescent, c’est moins charmant. » Il a ajouté en disant: « Je voulais garder ce facteur de gentillesse et ne pas le laisser devenir ennuyeux, bratty ou prétentieux. J’espère vraiment qu’elle lui rendra justice, car je sais qu’elle signifie beaucoup pour les gens. »

»Wednesday » sera diffusé exclusivement sur Netflix à l’automne de cette année, avec 8 épisodes dans sa première saison.