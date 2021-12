Mercredi sauve Pugsley dans la page de script du redémarrage de la famille Addams de Tim Burton

Nous attendons toujours d’avoir un aperçu officiel de Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams dans Tim Burton’s mercredi, mais une page du script qui a été publié fait un assez bon travail pour donner le ton. En développement chez Netflix, mercredi marque les débuts de réalisateur pour Burton sur le petit écran. À certains égards, la boucle est bouclée pour le réalisateur qui était auparavant décédé de la réalisation de l’adaptation cinématographique à succès de La famille Addams à partir de 1991.

Les acteurs et l’équipe travaillent dur sur mercredi, et pour taquiner l’émission à venir, Netflix a publié une seule page du script publié pour la première fois sur EW. Dans la page, que vous pouvez lire en intégralité ci-dessous, la scène se déroule au lycée Nancy Reagan. Le personnage principal, dont l’esprit est décrit comme « encore plus tranchant qu’un fil de rasoir » avec la puberté ayant « amplifié sa vision du monde unique déformée », rencontre des problèmes lorsqu’elle trouve un garçon fourré dans l’un des casiers de l’école.

Bien sûr, ce serait le frère cadet de mercredi, Pugsley, qui semble toujours se retrouver dans ce genre de situations. Pour sa part, mercredi ne montre pas extérieurement ses émotions, mais il est clair qu’elle cherche à se venger de celui qui a joué avec un Addams. « Je veux des noms », dit mercredi à son frère, l’encourageant à se ressaisir en ajoutant « l’émotion équivaut à la faiblesse ».







Nous devrons attendre la sortie de la série pour voir exactement comment mercredi gère cette situation. On ne sait pas exactement où cette scène s’intégrera dans le récit global, qui explorerait la vie de mercredi à l’université après avoir quitté le manoir familial. Ce sera peut-être une scène antérieure pour aider à mettre en place l’histoire vers le début du premier épisode avant mercredi en direction de Nevermore Academy.

« C’est la personne la plus intelligente de la pièce, mais elle n’aime pas les émotions », déclare Al Gough, qui a co-créé la série avec Miles Millar.

« Il y a un mystère de meurtre surnaturel », ajoute Millar, taquinant la direction créative de mercredi. « Il y a les relations ados. Il y a les relations adultes. Et tout cela sous le prisme de Tim Burton. »

Avec Jenna Ortega en tête, le casting comprend Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia et Luis Guzman dans le rôle de Gomez. Les autres personnages présentés sont Riki Lindhome (Garfunkel et avoine, Une autre période) en tant que thérapeute de mercredi, la Dre Valerie Kinbott; Jamie McShane (Fils de l’anarchie, CSI : Vegas) en tant que shérif Donovan Galpin ; Chasseur Doohan (Votre honneur) en tant qu’ami de mercredi Tyler Galpin, le fils du shérif ; Georgie Farmer (Evermoor) en tant qu’étudiant timide Ajax Petropolus; Moosa Mostafa (Roches de la Nativité !) en tant que président du club d’apiculture Eugene Otinger; Emma Myers (Fille au sous-sol) en tant que colocataire de mercredi Enid Sinclair; Naomi J. Ogawa (Horizons) en tant que vampire Yoko Tanaka; Dimanche de la joie (Mac Gyver) en tant que fille populaire Bianca Barclay; et Percy Hynes White (Le surdoué) en tant qu’artiste et enfant riche Xavier Thorpe.

mercredi n’a pas encore de date de sortie, mais l’émission fera ses débuts sur Netflix dans le courant de 2022. Espérons que des photos ou même des séquences arriveront bientôt maintenant que plus de taquineries du Famille Addams les séries de redémarrage arrivent.





