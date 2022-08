Mercredi, Netflix : premier regard sur Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams

La prochaine série de Netflix de »les addams fous », intitulé »mercredi », vient de révéler à quoi ressembleront les autres membres de la famille Addams, dans une représentation aussi effrayante et loufoque que la famille titulaire. La nouvelle série, un redémarrage du programme classique de 1964, mettra en vedette Merlina Addams, la fille emblématique de la famille, qui cette fois sera interprétée par Jenna Ortega.

Maintenant, les fans ont eu leur premier aperçu de Catherine Zeta Jones comme Morticia Addams Luis Guzman comme Homer Addams et isaac ordonnez comme Périclès, le plus jeune des enfants Addams et une cible fréquente des activités macabres des frères et sœurs de Merlina. Ortega sera la troisième actrice à jouer le personnage emblématique, après Christine Ricci est devenu la version la plus connue de Merlina Addams.

Zeta-Jones jouera le rôle de Morticia Addams qui était auparavant joué par Caroline Jones dans la série originale et par Angélique Hudson dans les films de 1990. Même Charlize Theron a prêté sa voix au personnage du récent film d’animation »The Addams Locos ».

De même, Guzmán, qui a excellé en tant qu’acteur de soutien dans certains des films et émissions de télévision les plus mémorables des quatre dernières décennies, assume le rôle rendu célèbre par John Astin, Raúl Julia et la performance animée d’Oscar Isaac.

Pour en revenir à Merlina, Christina Ricci, qui joue un rôle mystérieux dans la série Netflix, a récemment donné son approbation à la performance d’Ortega le » mercredi », déclarant: » Jenna est incroyable. J’ai vu certaines des photos de garde-robe avant Je suis allé sur le plateau, donc je savais à quoi elle ressemblait dans le personnage et je me suis dit: « C’est une superbe version moderne de Merlina. C’est tellement fidèle au cœur et à l’âme de l’original, mais c’est incroyablement moderne et c’est cool. » .

Netflix et MGM Television semblent vouloir prolonger la longévité de la franchise « The Addams Family » avec « Wednesday ». En fait, le film d’animation 2019 Addams Family est devenu une offre rentable, gagnant 203 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 24 millions de dollars. Alors que la suite de 2021 » Los Locos Adamas 2 » rapportait 119 millions de dollars, soit nettement moins que son prédécesseur, elle était toujours rentable avec un budget de 47 millions de dollars.

»Mercredi » la nouvelle série Netflix mettant en vedette Jenna Ortega arrivera à l’automne de cette année.