Mercredi, le regard sur les coulisses appelle l’émission Netflix un « film prolongé de Tim Burton »

Un nouveau regard sur les coulisses de la prochaine série Netflix, Mercreditire le rideau sur le Famille Addams montrer et explique pourquoi le réalisateur Tim Burton est si parfait pour le projet. Publié avec l’aimable autorisation de IGN, l’aperçu révèle des extraits de séquences de la série, qui est décrite comme « un long film de Tim Burton ». Une description qui devrait venir comme de la musique d’orgue magnifiquement gothique aux oreilles de Famille Addams Ventilateurs.





« Cette émission n’est pas une série télévisée, c’est un long film de Tim Burton », Mercredi les showrunners Alfred Gough et Miles Millar déclarent. Prêt à faire ses débuts sur Netflix, Mercredi sera une comédie mystérieuse surnaturelle de passage à l’âge adulte se concentrant sur Mercredi Addams et ses années en tant qu’élève du secondaire à Nevermore Academy, où elle tente de maîtriser ses pouvoirs psychiques, d’arrêter une monstrueuse tuerie des citoyens de la ville et de résoudre le surnaturel mystère qui a affecté sa famille il y a 25 ans, tout en naviguant dans ses nouvelles relations.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le réalisateur gothique emblématique Tim Burton est également sur place, avec le cinéaste derrière des délices tels que Beetlejuice, le retour de Batman, Edward aux mains d’argentet Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street à bord en tant que réalisateur et producteur exécutif. Burton réalisera plusieurs des huit épisodes de le mercredi première saison et l’opinion est unanime sur le fait que Tim Burton est le cinéaste idéal pour créer un conte centré sur mercredi Addams, Burton lui-même expliquant pourquoi il est si attiré par La famille Addams.

« La famille Addams est très symbolique de ce que je ressens pour les familles… Je pense que toutes les familles sont étranges », déclare Burton dans la séquence avant d’ajouter : « J’aime particulièrement mercredi parce qu’elle partage ma vision du monde sur les choses, et c’était amusant à explorer. ”





Jenna Ortega dirige Mercredi Aux côtés de Catherine Zeta-Jones comme Morticia et Luis Guzmán comme Gomez

Netflix/Foire de la vanité

Mercredi sera dirigé par Pousser un cri et X star Jenna Ortega dans le rôle de Wednesday Addams, avec la série explorant son adolescence et comment elle s’adapte au lycée. La série a rassemblé un casting stellaire aux côtés d’Ortega, avec Mercredi avec Catherine Zeta-Jones dans Morticia Addams, Luis Guzmán dans Gomez Addams, Isaac Ordonez dans Pugsley Addams, George Burcea dans Lurch et Victor Dorobantu dans Thing. Les goûts de Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Gwendoline Christie et Christina Ricci composent le reste de la distribution de soutien.

Le casting d’Oncle Fester, membre de la famille Addams, avait été étroitement surveillé jusqu’à récemment, lorsqu’il a finalement été révélé que Saturday Night Live les anciens Fred Armisen arboreront la tête chauve et la peau pâle du personnage bien-aimé. Armisen a depuis discuté de son rôle dans Mercredi, décrivant l’oncle Fester comme « quelqu’un en fuite, mais il a un lien fort avec la famille et avec mercredi ». On dirait certainement que Fester jouera un rôle crucial tout au long de la série, le comédien ajoutant : « Ils passent un très bon moment ensemble et ils s’entraident. C’est une vraie histoire de famille, mais ce sont aussi des amis.

Mercredi est prévu pour la première sur Netflix le 23 novembre 2022.