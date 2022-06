Mercredi, le producteur taquine une « nouvelle interprétation intelligente » de la famille Addams

La famille la plus effrayante et la plus folle de la culture pop revient sur le petit écran en Mercrediune nouvelle adaptation en série de La famille Addams c’est en préparation chez Netflix. Avec Tim Burton dans le fauteuil du réalisateur, le projet marque les débuts en tant que réalisateur sur petit écran pour le célèbre cinéaste qui avait auparavant refusé de diriger le film d’action en direct original. Al Gough et Miles Millar, les créateurs de Smallvilleégalement créé Mercredi et servir de showrunners.

Avant la sortie de Mercredi sur Netflix plus tard cette année, la productrice exécutive Gail Berman a laissé tomber une petite taquinerie, via Variety. Berman explique que Mercredi est plus une version « moderne » La famille Addams mais que c’est une adaptation « intelligente » contrairement à toutes les versions précédentes que les fans ont vues. Le producteur dit également à quel point c’est fondamentalement un rêve devenu réalité de travailler sur la série en tant que fan de longue date de La famille Addams.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Tous les accessoires vont à [creators] Al Gough et Miles Millar. C’est leur bébé avec Tim Burton. C’est un récit moderne de l’histoire, c’est une nouvelle interprétation intelligente. Vous n’avez jamais vu cela auparavant. J’adore la famille Addams, j’ai toujours pensé que c’était une marque incroyable et sous-utilisée. J’ai rencontré Kevin Mizracki il y a très, très longtemps. Les droits étaient devenus disponibles et nous avons sauté le pas. J’avais un contrat à l’époque avec la MGM pour la télévision, et ils ont tout de suite embarqué pour un long métrage d’animation. Cela a été un partenariat merveilleux, et mercredi en a été le prolongement. »

Jenna Ortega joue un Mercredi Addams un peu plus âgé

Jenna Ortega/Instagram

Mercredi réinvente mercredi comme quelques années de plus qu’elle n’est généralement représentée. Jenna Ortega (Pousser un cri, X) joue le rôle de mercredi avec le personnage jouant le rôle central. Les autres membres de la famille seront présents mais à titre de soutien, car l’émission se concentre le mercredi à l’école en interaction avec les professeurs et les camarades de classe. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

La série sera une comédie mystérieuse surnaturelle sur le passage à l’âge adulte se concentrant sur Mercredi Addams et ses années en tant qu’élève du secondaire à la Nevermore Academy, où elle tente de maîtriser ses pouvoirs psychiques, d’arrêter une monstrueuse tuerie des citoyens de la ville et de résoudre le mystère surnaturel qui a affecté sa famille il y a 25 ans, tout en naviguant dans ses nouvelles relations.

Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman seront respectivement présentés comme Morticia et Gomez Addams. La série met également en vedette Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Percy Hynes White, Emma Myers, Moosa Mostafa, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday et Victor Dorobantu. Christina Ricci , qui a joué mercredi Addams dans le film d’action en direct original et sa suite Valeurs de la famille Addamsjoue également un rôle de soutien dans Mercredi, mais pas comme un mercredi Addams plus ancien à travers des séquences flash-forward comme certains fans pourraient l’espérer; elle jouera un personnage original en remplacement de Thora Birch qui est partie au milieu de la production de la saison 1.

La famille Addams sortira sur Netflix en 2022 avec une date exacte encore à annoncer.