Mercredi: La série Addams Family réalisée par Tim Burton révèle la date de la première

La première affiche de »mercredi »un spin-off de »La famille Addams » dirigé par Tim Burton. La série mettra en vedette l’actrice Jenna Ortega en tant que fille aînée de Morticia et Gomez, alors qu’elle essaie de perfectionner ses capacités psychiques naturelles et de survivre à l’école. La série est décrite comme une histoire pour jeunes adultes, et avec l’enthousiasme de Burton pour le sombre, le spectacle est sûr de donner beaucoup de choses à dire.

Créée par le dessinateur Charles Addams, la famille Addams est devenue l’une des franchises les plus appréciées d’Hollywood, engendrant des films, des livres, des séries et des centaines de poupées et d’autres articles commerciaux. Maintenant, Burton transformera une nouvelle histoire en « mercredi » dont la première est prévue à l’automne de cette année sur Netflix.

Alors qu’une série d’action en direct de la famille Addams développée par Burton est déjà assez intrigante, le spectacle à venir mettra en vedette le talent de Christine Ricci en tant que membre régulier de la distribution. Ricci a eu son rôle d’évasion en tant que Merlina Addams dans « The Addams Family » de 1991 et sa suite, « Addams Family Values ».

De nombreux fans voient les deux films d’action en direct comme l’adaptation définitive de la famille Addams, et le retour de Ricci dans la franchise ne peut que signifier de bonnes choses pour la nouvelle production.

La série »mercredi » aura Catherine Zeta Jones comme Morticia Addams Luis Guzman comme Gomez Addams, Riki Lindhome comme le Dr Valérie Kinbott, Jamie McShane en tant que shérif Donovan Galpin et isaac ordonnez comme Périclès, le frère cadet de Merlina. Gwendoline Christie apparaîtra également en tant que membre principal de la distribution en tant que Larissa Weems.

Sans date précise, »Wednesday » arrivera cette année durant les mois de septembre et novembre, peut-être au moment des fêtes d’Halloween, pour nous laisser happer par l’œuvre lugubre de Tim Burton.