Mercredi: La série Addams Family a une date de première sur Netflix

La production est entre les mains de Tim Burton et arrivera cette année sur la plateforme de streaming. Découvrez quand la fiction avec Jenna Ortega sortira !

© GettyJenna Ortega, star de mercredi, au Met Gala 2022.

Bonne nouvelle pour les amoureux de La famille Addams! Et c’est que la comédie d’horreur classique est sur le point de revenir à Netflix de la main de Tim Burton. Bien que la plateforme de streaming travaille sur le projet depuis quelques mois, il a finalement été confirmé que mercredila retombées centré sur Merlina Addams, devrait sortir plus tard cette année. C’est tout ce que l’on sait pour l’instant !

Reprenant le personnage créé par charles addams en 1964, il s’agira cette fois d’une série destinée aux jeunes adultes qui mêlera mystère et événements surnaturels. Au fur et à mesure que le N rouge avancera, il montrera les années de mercredi – le nom original du personnage – en tant qu’étudiant à la Nevermore Academy. En ce sens, il doit apprendre à maîtriser sa capacité psychique, alors qu’il devra faire face à des meurtres monstrueux qui terrorisent sa ville.

Cependant, il sera plein de clins d’œil à l’histoire originale, puisque la protagoniste devra également résoudre un mystère surnaturel qui impliquait ses parents il y a 25 ans. Cette fois, la franchise prendra de nouveaux visages : Burton montrera la fille de Morticia et Gomez sous un autre angle, en mettant l’accent sur les relations typiques entre adolescents. Et c’est que, bien qu’il n’abandonnera pas son obscurité caractéristique, il s’approfondira à cette étape de la vie.

La personne chargée de se faire passer pour Merlina Addams ne sera autre que Jenna Ortegala jeune femme qui s’est frayé un chemin Disney avec la série Coincé dans le Middley et qui plus tard a fait le grand saut vers des projets de l’envergure de Tu sur netflix, Les retombées dans hbo max et le slasher crier 5. « Une grande partie de la raison pour laquelle j’ai sauté sur le projet est parce que c’est techniquement un personnage latino et qui n’a jamais été montré ou dépeint.», a-t-elle assuré ravie de son rôle.

Quand cela va arriver mercredi à Netflix ? Le site Collider a partagé des images de la Licensing Expo de Las Vegas, où la première affiche officielle de la série a été présentée. De cette façon, il annonce qu’il arrivera pour la chute américaine, c’est-à-dire en Septembre de cette même année. Si vous vous considérez comme un amateur d’horreur et de comédie, vous ne pourrez pas manquer cette fiction qui mettra en vedette les performances de Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Garfunkel et Riki Lindhome, Jamie McShane, Isaac Ordonez et Gwendoline Christie.

