Mercredi, Gwendoline Christie et Colleen Atwood dévoilent les secrets de la mode néo-gothique de la série

de Tim Burton Mercredi continue de captiver le public et d’accumuler un public culte, l’émission revenant à sa première place cinq semaines après ses débuts. Une grande partie du succès et des éloges de la critique pour la réinvention de ce conte classique revient aux créateurs et showrunners Al Gough et Miles Millar qui ont insufflé une nouvelle vie à la comédie-horreur surnaturelle «folle et farfelue» mettant en vedette Jenny Ortega en tant que personnage titulaire. Le couple a fusionné de nouvelles traditions avec les personnages bien connus de Charles Addams, créant une histoire de passage à l’âge adulte centrée sur l’adolescent sardonique de la famille Addams, mercredi.





La nouvelle série se lit comme une fusion moderne qui revisite les racines de la famille excentrique et rend hommage aux différents Famille Addams itérations avant eux. Leur look gothique aristocratique caractéristique – un marqueur distinct de chaque adaptation – a été ressuscité et rehaussé par la costumière chevronnée Colleen Atwood. Dans une interview exclusive avec L’enveloppeAtwood a fourni un regard intérieur sur la fabrication de le mercredi mode néo-gothique signature.

Atwood est un collaborateur de longue date et constant de Burton, ayant travaillé sur de nombreux projets tels que Edward Scissorhands, Creux endormiet Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street. Naturellement, elle a été sollicitée pour confectionner une garde-robe pour la série délicieusement macabre. La mode mise à jour de la série est devenue un pilier qui reliait la modernisation de Mercredi avec le style qui rappelle distinctement ses lointains prédécesseurs. Le processus a été géré avec une extrême précision, d’une manière qui a réinventé les personnages célèbres et trouvé des racines pour de nouveaux.

« Elle commence comme mercredi dans une école américaine, avec sa robe typique du mercredi où elle se démarquait parmi tous les enfants et leur hipster, couleurs américaines, puis elle va à Nevermore, et à la seconde où elle obtient [there], elle obtient l’uniforme qui est son uniforme spécial », a déclaré Atwood en parlant du style de mercredi. « Donc, immédiatement, vous êtes dans un nouveau monde avec elle. Ses vêtements décontractés et décontractés sont devenus une grande partie de l’histoire – courir, faire des choses – afin que nous puissions intégrer la mode contemporaine.

Pour les nouveaux ajouts, Atwood a travaillé avec les acteurs pour synthétiser le style reconnaissable du personnage. « The Birds » d’Alfred Hitchcock – qui représente une femme portant un costume trois pièces à col haut et un chignon – est devenu la source d’inspiration de la personnalité de la mode et du personnage de la directrice de Nevermore Larissa Weems. Interprété par Gwendoline Christie (Jeu des trônes), elle a fait l’éloge de la créatrice légendaire pour sa capacité à « se tailler un personnage » en utilisant des références obscures mais opportunes ainsi que les meilleurs atouts des acteurs. Christie a comparé le travail d’Atwood à la » sorcellerie » en raison de sa capacité à transformer le corps. Ensemble, le couple a collaboré à la conception du personnage du principal, établissant la dualité intrinsèque de Larissa qui apparaît à travers sa mode.

« Nous avons un bracelet couvert d’yeux, et j’ai donc aimé l’idée que ceux qui sont actifs et regardent toujours », a expliqué Christie. « Et donc, peu importe où elle se trouvait, Larissa avait une vue à 360 degrés de ce qui se passait. Mais aussi, Larissa porte très souvent un collier Gemini, qui est bien sûr la dualité et les jumeaux et nous avons donc cette dualité capturée dans le collier qu’elle porte par Schiaparelli, donc le changement de forme et le double sens de Larissa se cachent toujours à la vue de tous.





Tim Burton a refusé plusieurs remakes de la famille Addams avant de signer pour mercredi

Les créateurs de Smallville, Al Gough et Miles Millar, ont créé une série à succès qui continue de battre des records de streaming et a consacré les fans au bord de leur siège pendant le mercredi renouvellement. Le duo a construit l’idée de la série deux fois nominée aux Golden Globe à partir d’un concept de pitch de six mots en 2019, et Tim Burton a toujours été leur « premier choix » pour diriger leur création. Avec l’affinité de Burton pour les chefs-d’œuvre gothiques envoûtants, son implication semblait inévitable. Cependant, l’auteur expert a déjà transmis des projets de la famille Addams, notamment le film éponyme de 1991 qui a ensuite été réalisé par Barry Sonnenfeld.

La décision de Burton de monter à bord était en grande partie due à l’histoire que Gough et Millar ont élaborée dans leurs quatre scénarios préliminaires qui ont fait leur chemin vers le bureau de Burton d’ici 2020. Selon Gough, le réalisateur acclamé « s’est engagé sur place » en les lisant, scellant son implication et son entrée en tant que réalisateur à la télévision. En parlant de la série à Empireil a détaillé son attirance pour ce Mercredi adaptation mentionnant que lui et le personnage titulaire partagent des visions du monde similaires.