Mercredi gardera le rôle de l’oncle Fester et jettera un secret jusqu’à ce que l’émission arrive sur Netflix

Nous avons maintenant vu (la plupart) des principaux membres de La famille Addams comme ils seront représentés dans la prochaine série Netflix, Mercredi. Cependant, un personnage bien-aimé est toujours manifestement absent; Oncle Fester. S’adressant à Vanity Fair, le créateur de mercredi, Alfred Gough, a révélé que l’absence de Fester était intentionnelle, déclarant que le casting et le rôle du personnage resteraient un mystère jusqu’à sa sortie.

« Nous n’avons aucun commentaire sur Oncle Fester. Regardez le spectacle.

Cela soulève la question, pourquoi les gens derrière Mercredi être si strict sur le fait de garder l’oncle Fester secret ? Serait-ce cet acteur bien-aimé et star de La famille Addams, Christopher Lloyd, aujourd’hui âgé de 83 ans, reprendra le rôle dans l’émission Netflix? Ou est-il arrivé quelque chose à Oncle Fester qui joue dans l’intrigue? Malheureusement, nous devrons simplement attendre et voir.

Mercredi mettra l’accent sur mercredi Addams, explorant ses années en tant qu’élève du secondaire à la Nevermore Academy. Mercredi trouve le personnage tentant de maîtriser ses pouvoirs psychiques au milieu d’un certain nombre de meurtres qui affligent la petite ville où mercredi a été envoyé pour fréquenter la Nevermore Academy, un pensionnat prestigieux pour parias.

Mercredi visera également à résoudre le mystère surnaturel qui a affecté sa famille il y a 25 ans, tout en naviguant dans ses nouvelles relations. Ce « mystère surnaturel » où l’oncle Fester entrerait-il en jeu ?

Mercredi trouvera mercredi Addams aux prises avec son adolescence

Netflix/Foire de la vanité

Joué par Jenna Ortega, Mercredi trouvera la fille de la famille Addams face à son adolescence. Ce n’est plus une petite fille morose, mercredi est maintenant une adolescente sombre qui fréquente le lycée, dont le nouveau sens de l’indépendance la met en désaccord avec sa mère, Morticia. « La relation qui plane sur la saison est vraiment la relation de mercredi avec Morticia », a expliqué Gough. « Comment sortir de l’ombre d’une mère aussi glamour que Morticia? »

Mercredi vient de Smallville les créateurs Alfred Gough et Miles Millar, avec l’icône du cinéma Tim Burton à bord en tant que réalisateur et producteur exécutif. Le plan de la série est de créer une version Tim Burton étendue de La famille Addams. « L’ambition de la série était d’en faire un film de Tim Burton de huit heures », a récemment révélé Millar. Un plan qui sera réalisé par Burton réalisant quatre des huit épisodes de la première saison.

L’influence et les idéaux de Burton pour la représentation parfaite de l’action en direct de La famille Addams sera partout Mercredi. « Il voulait que la silhouette ressemble davantage aux dessins animés de Charles Addams, qui est Gomez plus court que Morticia, par rapport au genre de version suave de Raul Julia dans les films », a déclaré Gough à propos des changements que Burton apportera par rapport aux précédentes itérations d’action en direct. .

Avec Jenna Ortega dans Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones dans Morticia Addams, Luis Guzmán dans Gomez Addams, Isaac Ordonez dans Pugsley Addams, George Burcea dans Lurch et Victor Dorobantu dans Thing, aux côtés de Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer , Gwendoline Christie et Christina Ricci, entre autres, Mercredi devrait être diffusé sur Netflix plus tard cette année.