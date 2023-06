Mercredi devient la série anglophone la plus populaire de tous les temps sur Netflix

La série à succès Mercredi vient de franchir une nouvelle étape chez Netflix. Selon TheWrap, Netflix a annoncé des modifications de ses mesures d’audience, indiquant désormais combien de personnes ont regardé par « vues ». Cela fera la moyenne des heures visionnées divisées par la durée d’exécution totale, tandis que la fenêtre de mesure a également été élargie pour mesurer les 28 premiers jours d’un film ou d’une émission à 91 jours, permettant aux nouveaux titres de se développer de manière plus adéquate. Ce sera également la métrique qui classera les 10 meilleures listes pour Netflix avec les listes les plus populaires, et avec cette annonce vient la révélation qu’une nouvelle émission occupe désormais la première place en tant que série la plus regardée de tous les temps sur le streaming. plateforme.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Officiellement, Mercredi est désormais la série anglophone la plus populaire de tous les temps sur Netflix. L’exploit est rendu plus impressionnant si l’on considère le spectacle dépassé Choses étranges 4qui avait l’avantage avec une durée d’exécution plus longue de 13 heures. Mercredi aurait recueilli 252,1 millions de vues contre 140,7 millions de vues pour Choses étranges 4. Pour compléter le top cinq des émissions en anglais les plus populaires sur Netflix sont Dahmer : Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer à 115,6 millions de vues ; Bridgerton saison 1 à 113,3 millions de vues ; et Le pari de la reine à 112,8 millions de vues.

Entre-temps, Jeu de calmar est toujours la série la plus populaire sur Netflix dans son ensemble, répertoriée avec 265,2 millions de vues. Sur la liste des émissions non anglophones, la série est suivie de Money Heist Partie 4 à 106 millions; Lupin Partie 1 à 99,5 millions ; Money Heist Partie 5 à 99,2 millions ; et Money Heist Partie 3 à 80 millions.

Notice rouge, mettant en vedette le trio de Gal Gadot, Dwayne « The Rock » Johnson et Ryan Reynolds, est le film en anglais le plus populaire de Netflix avec 230,9 millions de vues. Les finalistes des films en anglais les plus populaires incluent Ne lève pas les yeux avec 171,4 millions ; Le projet Adam avec 157,6 millions ; Boîte à oiseaux avec 157,4 millions ; et L’homme gris avec 139,3 millions.







D’autres épisodes du mercredi sont en préparation

Netflix

On sait qu’une deuxième saison de Mercredi est en développement, et la star de la série Jenna Ortega a taquiné qu’il mettrait davantage l’accent sur l’horreur sans autant de romance. Le Mercredi Le casting a également récemment confirmé qu’un autre membre de la famille Addams, peut-être cousin Itt ou grand-mère, rejoindra la série lors de la deuxième saison. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé, bien que le casting ait abordé certaines des différentes théories que les fans ont pour la saison 2 dans une vidéo qui a été projetée lors de l’événement TUDUM du week-end dernier au Brésil.

Une nouvelle itération de La famille Addams, Mercredi a été créé par Alfred Gough et Miles Millar, tandis que Tim Burton a également été impliqué en tant que réalisateur et producteur exécutif. Ortega joue le rôle principal avec d’autres membres de la distribution, dont Emma Myers, Percy Hynes White, Hunter Doohan et Joy Sunday.

Vous pouvez diffuser la première saison de Mercredi sur Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.