Mercredi dépasse Dahmer en tant que deuxième série anglophone la plus populaire sur Netflix

Le redémarrage de Netflix de La famille Addams a été un succès monumental, comme Mercredi a attiré une audience extrêmement élevée depuis sa première en novembre. Réalisée en partie par Tim Burton, la série met en vedette Jenna Ortega en tant que mercredi Addams plus âgé enquêtant sur les mystères de Nevermore Academy. Alors que les redémarrages peuvent souvent être accueillis avec dédain par les fans, ce n'était pas le cas pour Mercrediqui continue d'attirer des nombres élevés parmi des critiques très positives.





Par variété, Mercredi dépasse désormais le milliard d’heures vues en un mois. Cela fait de l’émission la troisième de l’histoire de Netflix à le faire derrière Jeu de calmar et Choses étranges 4. En tirant devant l’ancien détenteur de la place n ° 2 Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmerqui a cumulé 856,2 millions d’heures de streaming en un mois, Mercredi tombe également juste derrière Choses étranges 4 comme la deuxième série en anglais la plus populaire sur Netflix. Il reste encore une semaine pour Mercredi pour obtenir ces chiffres encore plus élevés pour éventuellement prendre la place de n ° 1, mais il se situe actuellement à plus de 352 millions d’heures de streaming derrière Choses étranges 4.

Choses étranges 4 présente également certains avantages par rapport Mercredi qu’il convient de noter. La première est la quatrième saison d’une série qui est populaire et établie depuis des années, après avoir passé ses trois premières saisons à construire une base de fans de plus en plus large avant la saison 4. Mercredi peut s’inspirer de La famille Addamsmais c’est toujours une toute nouvelle émission qui n’a aucune garantie que ce serait un succès. Choses étranges 4 est également d’environ 13 heures, contre moins de sept heures pour Mercredice qui signifie qu’il faudra plus de streaming pour terminer Choses étranges. Le rapport Variety note que Mercredi a également été joué dans plus de foyers dans l’ensemble, atteignant environ 150 millions de foyers; Choses étranges 4 a été estimée à environ 104 millions de foyers au cours de son premier mois.





Pourquoi Netflix ne renouvellera-t-il pas mercredi?

Compte tenu de tous ces succès, renouveler Mercredi devrait être une évidence. Pour l’instant, cependant, aucune commande de renouvellement n’est arrivée. Il se peut que Netflix veuille laisser ce mois-ci se dérouler avant d’annoncer un renouvellement, ou peut-être qu’une deuxième saison est en fait en cours avec des négociations avec les acteurs et l’équipe encore. en cours. En tout cas, l’émission semble certainement plus susceptible de ne pas être renouvelée à ce stade, mais les fans attendent toujours avec impatience que cette nouvelle soit officialisée.

Vous pouvez diffuser la première saison de Mercredi sur Netflix.