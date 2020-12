Merci "wonder Woman 1984": Warner Confirme La Troisième Partie

« Wonder Woman 1984 » a débuté il y a quelques jours dans de nombreux pays lorsque Warner Bros. a annoncé: « Wonder Woman 3 » sera disponible! En plus de l’actrice principale Gal Gadot, la réalisatrice Patty Jenkins reviendra également.

En janvier 2019, Patty Jenkins a commenté une autre suite. Mais la question de savoir s’il y aurait une troisième partie ou non n’était toujours pas claire à l’époque. Maintenant Warner Bros. a confirmé: « Wonder Woman 3 » arrive, comme l’écrit Deadline.

Week-end de départ réussi pour « Wonder Woman 1984 »

Les résultats du box-office de « Wonder Woman 1984 » sont susceptibles d’avoir assuré l’annonce opportune. Aux États-Unis, le film a rapporté 16,7 millions de dollars américains le week-end d’ouverture. Dans le monde, la suite s’élève à un total de 86 millions de dollars américains (via BoxOfficeMojo).

L’Amazonie connaît également un franc succès sur HBO Max, la plateforme de streaming WarnerMedia sur laquelle « Wonder Woman 1984 » a également été publié. Le jour de la sortie – c’était un vendredi – HBO Max avait trois fois plus de hits qu’un autre jour comparable le mois précédent.

Diana Prince dans l’ici et maintenant?

Il est donc temps que Patty Jenkins parle du contenu de « Wonder Woman 3 ». Il y a deux ans, elle a laissé entendre qu’elle voulait faire entrer l’Amazone Princess dans le présent. « Ce n’est pas encore réglé, mais je n’aime pas un autre film d’époque », a-t-elle déclaré dans une interview Le Hollywood Reporter.

A chaque sortie de « Wonder Woman 3 », une chose est sûre: Patty Jenkins portera également la fin de sa trilogie sur Diana Prince sur grand écran.