Merci pour la musique et pour ces 10 moments forts avec Amanda Seyfried

Films musicaux, comédies, explosions d’action de science-fiction ou drames de réalisateurs renommés: quel que soit le genre que vous avez en tête, il y a de fortes chances qu’il y ait une série ou un film adapté avec Amanda Seyfried. Vous pouvez trouver une sélection de la filmographie polyvalente de l’actrice ici.

« Girls Club – soyez prudent! »

La comédie pour adolescents « Girls Club » montre à quel point un combat de chats peut être drôle au lycée: Lindsay Lohan joue le protagoniste de 15 ans Cady, qui a grandi en Afrique et a été instruit à la maison. Après avoir déménagé aux États-Unis, on dit que l’adolescente va à l’école pour la première fois – et l’ordre hiérarchique y est plus difficile que dans la nature. Avec l’aide de quelques étrangers, Cady en fait la clique de filles la plus chaude mais garce « Plastics ». Jusqu’à ce que Cady se heurte à la leader Regina (Rachel McAdams) …

En tant que membre de « Plastics » Karen, Amanda Seyfried célèbre sa percée à Hollywood et montre un vrai talent de comédie.

Année d’édition: 2004

«Mamma Mia! & Suite

Amanda Seyfried s’est fait connaître dans le monde entier avec « Mamma Mia! ». Dans le film musical Abba, elle incarne la jeune fiancée Sophie, qui veut absolument être emmenée à l’autel par son père. C’est juste stupide que Mama Donna (Meryl Streep) ne veuille pas expliquer qui est le père de Sophie. Sans plus tarder, la jeune femme volontaire invite les trois producteurs potentiels, qu’elle a su identifier au journal de sa mère. Lorsque les trois candidats papas se présentent, les choses tournent mal.

Outre Seyfried et Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård font partie des personnes impliquées dans le film. Dans la suite « Mamma Mia! Here We Go Again », la chanteuse Cher apparaît également dans le rôle de la grand-mère de Sophie Ruby et trille également l’une des chansons d’Abba de renommée mondiale.

Année de publication: 2008 et 2018

« Dans le temps – votre temps est compté »

Amanda Seyfried peut être vue aux côtés de Justin Timberlake dans « In Time ». Ensemble, ils incarnent une sorte de version futuriste de Bonnie et Clyde dans le film.

La prémisse du film de science-fiction bourré d’action et socialement critique est aussi simple qu’excitante: le temps c’est de l’argent – dans le vrai sens du terme. «In Time» se déroule dans un futur où la vie est la nouvelle monnaie. A partir de 25 ans, les personnes ne vieillissent plus, mais une montre implantée dans le bras décompte sans relâche le temps restant jusqu’à la mort à partir de ce moment. Des minutes et des heures supplémentaires peuvent être gagnées grâce au travail, tandis que les courses et le loyer coûtent un temps précieux.

Le protagoniste Will (Timberlake) vit dans le ghetto et doit apprendre à ses dépens ce que cela signifie quand le temps presse. Lorsqu’un inconnu fatigué lui a donné plus de cent ans de vie, Will est déterminé à utiliser ce temps pour changer fondamentalement la société. La rencontre avec la riche Sylvia (Seyfried) et son père marque le début d’une campagne contre le système.

Année d’édition: 2011

« Les misérables »

Un autre film musical avec Amanda Seyfried est « Les Misérables ». Le film a remporté trois Oscars en 2013, dont le prix de la meilleure actrice de soutien. Cependant, il ne va pas à Seyfried, mais à sa collègue Anne Hathaway.

Le but de l’intrigue est le condamné Jean Valjean (Hugh Jackman), qui a été libéré sur parole en France au 19ème siècle. Valjean brise ses conditions et commence une nouvelle vie sous un faux nom. Mais l’amour du fugitif pour la pauvre Fantine (Anne Hathaway) devient fatal, l’inspecteur implacable Javert (Russell Crowe) est sur ses talons. Avec la fille de Fantine, Cosette (Seyfried), Valjean doit fuir à nouveau.

Année d’édition: 2012

«Ted 2»

De temps en temps, Amanda Seyfried revient à ses racines de comédie: elle prend le rôle principal féminin dans la suite hilarante « Ted 2 » du créateur de « Family Guy » Seth MacFarlane. Seyfried et MacFarlane avaient déjà tourné ensemble l’étrange comédie western « A Million Ways to Die in the West » (2014).

Seyfried joue l’avocat de l’ours en peluche qui parle et qui fume Ted, qui veut avoir un enfant avec sa femme Tami-Lynn (Jessica Barth). Buddy John (Mark Wahlberg) servira de donneur de sperme – jusqu’à présent, tout va bien. Malheureusement, Ted n’est légalement pas une personne, mais une chose. Fonder une famille ne semble pas possible. Un fait que Ted, John et Samantha (Seyfried) veulent changer.

Année d’édition: 2015

« Première réformée »

Le drame sombre du réalisateur Paul Schrader (« Un homme pour certaines heures ») raconte l’histoire d’un pasteur (Ethan Hawke) qui lutte avec lui-même et sa croyance en Dieu. La rencontre avec Marie enceinte (Amanda Seyfried) ne fait qu’intensifier ses doutes. Parce que le mari de Mary est un activiste environnemental radical et qu’il croit fermement qu’aucun enfant ne devrait naître dans notre monde brisé.

Le changement climatique, la critique du capitalisme et la peur de l’avenir sont des thèmes centraux dans le film émouvant de Schrader. Le cinéaste a même été nominé pour un Oscar en 2019 pour le scénario associé.

Année d’édition: 2017

« Twin Peaks » Saison 3 aka « Twin Peaks: The Return »

Environ 25 ans après la série originale, David Lynch et Mark Frost livrent une mini-série avec « Twin Peaks: The Return » qui sert également de troisième saison. L’acteur original Kyle MacLachlan revient une fois de plus dans la petite ville éponyme en tant qu’agent Dale Cooper – et elle recèle encore de nombreux secrets.

La nouvelle venue de « Twin Peaks » Amanda Seyfried ne peut être vue que dans une poignée de scènes, mais elle fait toujours une apparition mémorable dans la série. Son personnage Becky Burnett a une relation toxique avec son mari toxicomane Steven (Caleb Landry Jones) – et rappelle de manière frappante l’ancienne victime de meurtre Laura Palmer (Sheryl Lee), dont le cas Dale Cooper a amené sur les lieux à l’époque …

Année d’édition: 2017

« Enzo et le monde merveilleux des hommes »

Le drame familial est l’un de ces films dans lesquels les critiques et les autres téléspectateurs sont complètement en désaccord: sur le portail de classement Rotten Tomatoes, «Enzo et le monde merveilleux des gens» a reçu 43% de ragots amers de la part de critiques professionnels. Le score d’audience, en revanche, est un énorme 96% d’avis positifs!

Et c’est de ça qu’il s’agit: Enzo le chien raconte sa vie aux côtés de son maître, le pilote automobile Denny (Milo Ventimiglia). De la première rencontre de l’ami à quatre pattes avec le pilote de Formule 1, à l’histoire d’amour de Denny avec sa femme Eve (Seyfried) et à la naissance de leur enfant, en passant par les coups du destin, Enzo raconte « le monde merveilleux des gens ».

Année d’édition: 2019

« Carence »

Le film noir et blanc de David Fincher sur Netflix se concentre en fait sur le scénariste Herman J. Mankiewicz et sur son processus d’écriture pour « Citizen Kane » d’Orson Welles. Néanmoins, de nombreux experts du secteur certifient Amanda Seyfried pour sa performance en tant qu’actrice Marion Davies une bonne chance d’un Oscar. Et l’actrice de soutien de « Mank » l’a vraiment mérité: le tournage de la scène d’introduction de Davies a duré huit jours, comme le révèle Seyfried dans une interview avec Collider.

Comme déjà mentionné au début, le drame de Fincher raconte l’histoire de Herman J. « Mank » Mankiewicz, qui a joué sa réputation en tant qu’auteur hollywoodien important en raison de sa dépendance à l’alcool. Le scénario de « Citizen Kane » semble être une chance de changer les choses à nouveau. Mais il y a un différend entre Mank et le réalisateur Orson Welles et le scénariste a aussi d’autres factures ouvertes avec l’usine de rêve des années 1930 …

Année d’édition: 2020